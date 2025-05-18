¹â¶¶·ÄÉ§»á¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤Î¼ûÍ×¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Ö¸þ¤³¤¦¤Î³ØÀ¸¤Ë¤Ï¶Ø»ß¡Ä¡×
¡¡Ï¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¤ÎÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸µ¹Åç¤Î¹â¶¶·ÄÉ§»á¡Ê68¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö¤è¤·¤Ò¤³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤Î¼ûÍ×¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶»á¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¦Àé²ìÞæÂç¤é¤Î¹¥Ä´¤ò¾Î¤¨¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÂç¤¤¯Íî¤Á¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦µå¤Ë¼å¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌîÌÐ±ÑÍº¡¢º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤â¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬È´·²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¸þ¤³¤¦¤Î³ØÀ¸¤Ë¤Ï¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¤Ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¸ªÉª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¥±¥¬¤òÍ¶È¯¤¹¤ëµå¼ï¤È¤·¤ÆÅêµå¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÍè¤Æ¤â»ý¤Áµå¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤âÂÐÀï·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¹â¶¶»á¤Ï¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¤«¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¡Ê¾®¤µ¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¡Ë¥à¡¼¥Ó¥ó¥°·Ï¤¬Â¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£Âç¤¤¯Íî¤Á¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤ÍýÍ³¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡