¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡¡¸µÆ±Î½Ìî¼ê¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²áµî¤Ë¶ÄÅ·¡ª¡Ö¾®3¤Ç¥í¥óÌÓ¡©¡×¡Ö¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¡©¡×
¡¡¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼ê¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡Ê45¡Ë¤¬ÂåÂÇ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS¥é¥¸¥ª¡ÖGATE7¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤¬18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¸åÇÚ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²áµî¤Ë¸Þ½½Íò»á¤¬¶Ã¤¬¤¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê63¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£ÀÐ¶¶¤¬¿©Æ»¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÈÖÁÈÌ¾¤ò¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖSPORTS¡¡BULL¡¡presents¡¡ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤ÎGATE7¡×¤«¤é¡ÖGATE7¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ4·î13ÆüÊüÁ÷²ó¤«¤é¡ÈÌîµå³¦¥¤¥Á¤Î¤È¤ó¤Í¤ë¤º¥ï¥ó¥Õ¡¼¡É¤³¤È¸Þ½½Íò»á¤¬ÂåÂÇ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¸Þ½½Íò»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ä¥¯¥ë¥È»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÈºÇ¸å¤Î¶áÅ´Àï»Î¡É¤³¤Èºä¸ýÃÒÎ´»á¡Ê40¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤Æ¤Î2½µÌÜ¡£¸Þ½½Íò»á¤Ï¡Öº£½µ¤Ïºä¸ý¤µ¤óËÜ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¨¤¯¤Ê¤¤¡©¡ØGATE7¡Ù¤Ç¤°¤Ã¤Á¤ÎÏÃ¤ò±ä¡¹¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤ò¡£¤É¤Ã¤«¤é¤ä¤ë¡©¤É¤³À¸¤Þ¤ì¤«¤é¤ä¤ë¡©¡×¤È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¡¢Âç¾Ð¤¤¤¹¤ë¸åÇÚ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ºä¸ý»á¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡¢ºÇ½é¤ËÆ´¤ì¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¡Ö¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢´ØÀ¾¤Ï¡£Åö»þ¸«¤¿»þ¤ËÈ±Ä¹¤¯¤ÆÀÖ¤¤¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤Ç¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤Èºå¿À¤Ëñ¥ÁÖ¤È¸½¤ì¤Æ²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÁª¼ê¤Î»Ñ¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥È¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È¥È¥ê¥³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Öºå¿À¡¦¿·¾±¡×¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤³¤¦¤È¡¢¾®2¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿ºä¸ý¾¯Ç¯¤Ï¾¯Ç¯Ìîµå¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ±·¿¤Ë¡£¡Ö¾®3¤«¤é¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¥í¥óÌÓ¼êÁ°¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡ÊÈ±¤¬¡ËÄ¹¤¤¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¸Þ½½Íò»á¤â¡Ö¾®3¤Ç¥í¥óÌÓ¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡ÖÌîµå¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡©¡×¤ÈÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¿·¾±¤µ¤ó¤Î¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤ËÆ´¤ì¤Æ¡×¤È¿·¾±Î®¥í¥óÌÓ¤ò´Ó¤¤¤¿ºä¸ý¾¯Ç¯¡£¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Ç¹¥¤¤ÊÇØÈÖ¹æ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÏÌÂ¤ï¤º¡Öºå¿À¡¦¿·¾±¡×¤ÈÆ±¤¸5ÈÖ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2002Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÌî¼ê¤È¤·¤Æ¶áÅ´Æþ¤ê¤·¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î2011Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ºä¸ý»á¤¬¹â¹»»þÂå¤Ï¡Ö¥¨¡¼¥¹¤Ç5ÈÖ¡×¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥É¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¸Þ½½Íò»á¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¡©¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤¿°Õ³°¤Ê²áµî¤ËÀä¶ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£