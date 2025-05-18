±ÊÌî²ê°ê½Ð±é±Ç²è¸¶ºî¼Ô¡¡ÉÔÎÑµ¿ÏÇÊóÆ»¤ÏÅöÆüÃÎ¤Ã¤¿¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤«´ÆÆÄ¡¢¤ß¤ó¤Ê¹²¤Æ¤¿¡×
¡¡Ì¡²è²È¤ÎÅìÂ¼¥¢¥¥³»á¡Ê49¡Ë¤¬18Æü¡¢ABEMA¡ÖÆüÍËThe¡¡NIGHT¡¡¥¢¥¥³¤È¥ª¥µ¥à¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤Î¶ÛµÞÀ¸ÊüÁ÷¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢16Æü¤Ë¸ø³«½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿±Ç²è¡Ö¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¡Ê´ÆÆÄ´ØÏÂÎ¼¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë½÷Í¥¡¦±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÌî¤ÈÂçÀôÍÎ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢ÅìÂ¼»á¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¼«¿È¤Î¸¶ºîÌ¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¡£ÅìÂ¼¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸¡¦ÎÓÌÀ»Ò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢±ÊÌî¤À¤Ã¤¿¡£ÅìÂ¼»á¤Ï±Ç²è¤ÎµÓËÜ¡¢´Æ½¤¤âÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î±ÊÌî¤Ï¸½ºß¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ·½¡Ê40¡Ë¡¢´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¤È¤Î¥À¥Ö¥ëÉÔÎÑµ¿ÏÇÊóÆ»¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë¡£3¿Í¤È¤âÊóÆ»¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ±ÊÌî¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿CMÆ°²è¤ä²èÁü¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿´ë¶È9¼Ò¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥Í¥Ã¥È¾å¤«¤éºï½ü¤·¤¿¡£
¡¡16Æü¤Î¸ø³«½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë°ÛÎã¤Î¸·²üÂÖÀª¤ÎÃæ¤Ç³«¤«¤ì¡¢±ÊÌî¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢¥³¥±¤í¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¡£¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í¤È¤«¡×¤ÈÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÈÅìÂ¼¤µ¤ó¤â»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿ÅìÂ¼»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºîÉÊ¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬Ëº¤ì¤Æ±Ç²è¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¡¢X¤«¤é¸«¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅöÆü¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅöÆü¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£À¨¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤«´ÆÆÄ¡¢¤ß¤ó¤Ê¹²¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¸ø³«¤òÂÔ¤Ä¤Î¤ß¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤Ï¤Ã¡ª¡©¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¡¢¿²¼ª¤Ë¿å¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£