Ìò½ê¹»Ê¤¬¡ÈÆÚ¾®²°¡ÉÈëÏÃ¡ÖÆÚ¤ÎÊµ¤ò¶ô¤ï¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÄÌ£¤Ë¸ÀµÚ¡¡¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì¡Ù´Ý¤ÎÆâTOEI¤Ç¾å±Ç
¡¡±Ç²è¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¼ç±é¤ÎÌò½ê¹»Ê¡¢ÇòÀÐÏÂ×½´ÆÆÄ¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâTOEI¤ÇÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é ´Ý¤ÎÆâTOEI¡×¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì¡Ù Ìò½ê¹»Ê¡õÇòÀÐÏÂ×½´ÆÆÄ
¡¡1960Ç¯9·î20Æü¤Ë³«¶È¤·¤¿Æ±´Û¤Ï¡¢Åì±Ç²ñ´Û¤ÎºÆ³«È¯¤ËÈ¼¤¤¡¢º£Ç¯7·î27Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄ´Û¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤òÁ°¤Ë¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é ´Ý¤ÎÆâTOEI¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈÂê¤·¤Æ·æºîÆÃ½¸¾å±Ç¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì¡Ù¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¡¢Ìò½ê¤Ï¡Ö8Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ±Ç²è¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÇòÀÐ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤¤ç¤¦¤¬´Ý¤ÎÆâTOEI¤ÇËÍ¤¬ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ºÇ¸å¤ÎÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£
¡¡Ìò½ê¤Ï¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿Âç¾å¾Ï¸ã¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¿¨¤ì¡ÖÉñ¤¤¹ß¤ê¤Æ¤¤¿Å·»È¡¢¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç±é¤¸¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È°Õ³°¤ÊÅú¤¨¡£¤º¤Ã¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¸âÊÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÈ´¤±¤Ê¤¤¡£¤¦¤Á¤Î»öÌ³½ê¤Ë¸â½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¤¬¤¤¤Æ¡¢Èà¤ÈÏÃ¤¹»þ¤Ë¤Ï¸âÊÛ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆÚ¾®²°¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ìò½ê¤¬¡ÖÆÚ¤ÎÊµ¤ò¶ô¤ï¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾®Æ»¶ñ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÌ£¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡©¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×Ì£¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ø¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×Ì£¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈëÏÃ¤ò¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤¤¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶¦±é¤·¤¿¾¾ºäÅíÍû¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Î¹¥ÀÄÇ¯¤¬¡¢¡ÊÂ³ÊÔ¤Î¡Ë¡ØLEVEL2¡Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ê¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì¡ÙÁ°È¾¤Î¾¾ºä±é¤¸¤ëÆü²¬¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë¹¥ÀÄÇ¯¤Ç¡¢¾¾ºä¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡Ê¤ÎÌò¡Ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÂ³ÊÔ¤ÎÀ½ºî¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇòÀÐ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸½¾õ¤½¤ó¤Ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Åì±Ç¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¡Ê¡Ø¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë°ìÅÙ»à¤ó¤ÀÊý¤âÂ³ÊÔ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤ª²È·Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ìò½ê¤µ¤ó¤Ë¥ä¥¯¥¶¤ÎÂçÊª¤Ç½Ð¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦ÌîË¾¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Á¥é¥ê¡£Ìò½ê¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È·àÃæ¤Î¥¨¥ê¥Õ¤ò»×¤ï¤»¤ëÊÖÅú¤Ç¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é ´Ý¤ÎÆâTOEI¡×¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì¡Ù Ìò½ê¹»Ê¡õÇòÀÐÏÂ×½´ÆÆÄ
¡¡1960Ç¯9·î20Æü¤Ë³«¶È¤·¤¿Æ±´Û¤Ï¡¢Åì±Ç²ñ´Û¤ÎºÆ³«È¯¤ËÈ¼¤¤¡¢º£Ç¯7·î27Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄ´Û¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤òÁ°¤Ë¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é ´Ý¤ÎÆâTOEI¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈÂê¤·¤Æ·æºîÆÃ½¸¾å±Ç¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì¡Ù¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¡¢Ìò½ê¤Ï¡Ö8Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ±Ç²è¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÇòÀÐ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤¤ç¤¦¤¬´Ý¤ÎÆâTOEI¤ÇËÍ¤¬ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ºÇ¸å¤ÎÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£
¡¡ÆÚ¾®²°¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ìò½ê¤¬¡ÖÆÚ¤ÎÊµ¤ò¶ô¤ï¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾®Æ»¶ñ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÌ£¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡©¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×Ì£¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ø¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×Ì£¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈëÏÃ¤ò¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤¤¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶¦±é¤·¤¿¾¾ºäÅíÍû¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Î¹¥ÀÄÇ¯¤¬¡¢¡ÊÂ³ÊÔ¤Î¡Ë¡ØLEVEL2¡Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ê¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì¡ÙÁ°È¾¤Î¾¾ºä±é¤¸¤ëÆü²¬¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë¹¥ÀÄÇ¯¤Ç¡¢¾¾ºä¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡Ê¤ÎÌò¡Ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÂ³ÊÔ¤ÎÀ½ºî¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇòÀÐ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸½¾õ¤½¤ó¤Ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Åì±Ç¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¡Ê¡Ø¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë°ìÅÙ»à¤ó¤ÀÊý¤âÂ³ÊÔ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤ª²È·Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ìò½ê¤µ¤ó¤Ë¥ä¥¯¥¶¤ÎÂçÊª¤Ç½Ð¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦ÌîË¾¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Á¥é¥ê¡£Ìò½ê¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È·àÃæ¤Î¥¨¥ê¥Õ¤ò»×¤ï¤»¤ëÊÖÅú¤Ç¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£