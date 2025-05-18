»°±ó¤È¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¾¡Éé¤òÀ©¤·¤¿Î°µå¤Î²³Ã«ÂçHC¡ÖÌÀÆü¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡5·î18Æü¡¢ÉÍ¾¾¥¢¥êー¥Ê¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25¡×¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÂè2Àï¤¬³«ºÅ¡£Âè1Àï¤ËÇÔ¤ì¤¿Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¡ÊÀ¾ÃÏ¶è1°Ì¡Ë¤¬¡¢»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ÊÃæÃÏ¶è1°Ì¡Ë¤Ë100－98¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥·¥êー¥º¤ÏÂè3Àï¤Ø¤È¤â¤Ä¤ì¤¿¡£
¡¡Î°µå¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤ÈÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¥ó¥°¥¹¤Î¶¯¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£40Ê¬°Ê¾å½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤ª¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¥Áー¥àÁ´°÷¤¬¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤òÏ«¤Ã¤¿²³Ã«ÂçHC¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤òÁ´°÷¤¬Íý²ò¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢¤³¤Î¥Áー¥à¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥À¥Ö¥ë¥ªー¥Ðー¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ä¤ì¤¿»àÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1Àï¤Ë85－87¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Î°µå¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤âÂè4¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤ê5ÉÃ¤Î»þÅÀ¤Ç2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥ô¥£¥Ã¥¯¡¦¥íー¤ÎµÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤¿3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤¬¥ê¥ó¥°¤ËÃÆ¤«¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢Ã¯¤â¤¬»°±ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò³Î¿®¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¡Öº£Æü¤ÇÉé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â²ù¤¤¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥·¥åー¥È¤òÁÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾¾ÏÆ·½»Ö¤Ï¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ËÆþ¤ê¡¢±¦¼ê°ìËÜ¤Ç¥Üー¥ë¤ò¥ê¥ó¥°¤Ø¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Î¥Ö¥¶ー¤ÈÆ±»þ¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
·àÅª¤ÊÆ±ÅÀ¥Ö¥¶ー¥Óー¥¿ー¤Ç¥Áー¥à¤òµß¤Ã¤¿¾¾ÏÆ¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
¡¡ºÇ½é¤Î40Ê¬´Ö¤À¤±¤Ç¤âÌ¾¾ìÌÌ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÇòÇ®¤·¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±äÄ¹Àï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÇ®¤¬Îä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î°µå¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¥êー¥É¤¹¤ë¤â¡¢¥ªー¥Ðー¥¿¥¤¥à½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë»°±ó¤ÎµÈ°æÍµÂë¤ä¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥À¥¸¥ó¥¹¥ー¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢ºÆ¤Ó·ãÆ®¤Ï5Ê¬´Ö±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¯ー¥êー¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ¼±¤Çº£Æü¤Î»î¹ç¤ËÄ©¤ß¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ïー¥É¤Ë¡¢Á´°÷¤ÇÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¼è¤ê¡¢¥Üー¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÇ®Àï¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤â¥¿¥Õ¤Ê¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç»Ä¤êÌó13ÉÃ¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¾õ¶·¤ÇÎ°µå¤Î¥Õ¥êー¥¹¥íー¤¬³°¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥´ー¥ë²¼¤Î·ã¤·¤¤Áè¤¤¤òÀ©¤·¤Æ¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¥¯ー¥êー¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ÇµÕÅ¾¤Î¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¥²ー¥à¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¤³¤Î¥êー¥É¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿Î°µå¤¬¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Âè3Àï¤Ø¤ÈË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¥´ー¥ë²¼¤ÎÀï¾ì¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤ëÂç¹õÃì¤Î¥¯ー¥êー¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
¡¡¾¾ÏÆ¤¬¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Áー¥àÁ´°÷¤¬²æËý¤·¡¢µ¤ÎÏ¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¿·ë²Ì¤¬¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¤â½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¾¡Íø¤Ø¤Î¶¯¤¤°Õ¼±¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢¼«¤º¤ÈÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥¯ー¥êー¤â¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ò¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÄü¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÀÆü¤Ïº£Æü°Ê¾å¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÂè3Àï¤Ï¡¢ÌÀÆü19Æü¤Î19»þ5Ê¬¥Æ¥£¥Ã¥×¥ª¥Õ¡£50Ê¬¤Î·ãÆ®¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î3Ï¢Àï¤È¤â¤¢¤ê¡¢Î¾¥Áー¥à¤ÎÈèÏ«¤Ï¥Ôー¥¯¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤¬¡¢²³Ã«HC¤Ïµ¤ÎÏ½¼Ê¬¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ãÀï¤ÎÍâÆü¤È¤Ê¤ëGAME3¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ïµ¤»ý¤Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÆ°²è¡ÛÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë»àÆ®¡¡»°±óvsÎ°µå¡¡GAME2¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ª