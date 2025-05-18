¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Í­µÈ¹°¹Ô¡Ê50¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë18ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍ­µÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¥é¡¼¥á¥ó¡È1000±ß¤ÎÊÉ¡É¤Ë»×¤¦¤³¤È¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¡¡¡ÖÍýÁÛ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Âç¤Î¥é¡¼¥á¥ó¹¥¤­¤Ç¤¢¤ë¡ÖµÜ²¼ÁðÆå¡×µÜ²¼·ó»ËÂë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶â¤ò¤«¤±¤Æºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£

¡¡¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó1000±ß¤Á¤ç¤¤¤È¤«¤Ç½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë´ë¶ÈÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤³¤ò¼è¤ÃÊ§¤Ã¤ÆÁ´ÉôÆþ¤ì¤Æºî¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌ´¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿Í­µÈ¤¬¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÄê¿©¤È¤«¤´¤Ï¤ó¤Ï¤µ¡¢Í¾Íµ¤Ç1000±ßÄ¶¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤µ¡£¥é¡¼¥á¥ó¤À¤±¤¤¤Þ¤À¤Ë¡È1000±ß¤ÎÊÉ¡É¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤Ê¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢µÜ²¼¤Ï¡Öº£¤Ï1500±ß¤Ç¿©¤¤¤¿¤¤¤«?¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥é¡¼¥á¥ó¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¹âµé»Ö¸þ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£