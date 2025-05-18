±ÊÌî²ê°ê½Ð±é±Ç²è¸¶ºî¼Ô¡¡ÊóÆ»¼õ¤±¤Æ¤â¹¥Ä´¤Ç°Â¤É¡ÖºîÉÊ¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬Ëº¤ì¤Æ¡Ä¡×
¡¡Ì¡²è²È¤ÎÅìÂ¼¥¢¥¥³»á¡Ê49¡Ë¤¬18Æü¡¢ABEMA¡ÖÆüÍËThe¡¡NIGHT¡¡¥¢¥¥³¤È¥ª¥µ¥à¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤Î¶ÛµÞÀ¸ÊüÁ÷¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢16Æü¤Ë¸ø³«½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿±Ç²è¡Ö¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¡Ê´ÆÆÄ´ØÏÂÎ¼¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë½÷Í¥¡¦±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÌî¤ÈÂçÀôÍÎ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢ÅìÂ¼»á¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¼«¿È¤Î¸¶ºîÌ¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¡£ÅìÂ¼¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸¡¦ÎÓÌÀ»Ò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢±ÊÌî¤À¤Ã¤¿¡£ÅìÂ¼»á¤Ï±Ç²è¤ÎµÓËÜ¡¢´Æ½¤¤âÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î±ÊÌî¤Ï¸½ºß¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ·½¡Ê40¡Ë¡¢´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¤È¤Î¥À¥Ö¥ëÉÔÎÑµ¿ÏÇÊóÆ»¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë¡£3¿Í¤È¤âÊóÆ»¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ±ÊÌî¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿CMÆ°²è¤ä²èÁü¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿´ë¶È9¼Ò¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥Í¥Ã¥È¾å¤«¤éºï½ü¤·¤¿¡£
¡¡16Æü¤Î¸ø³«½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë°ÛÎã¤Î¸·²üÂÖÀª¤ÎÃæ¤Ç³«¤«¤ì¡¢±ÊÌî¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÂ¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿µÜºê¸©¤Î·à¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¹¶·¡£³ÆÃÏ¤Ç¤âÆþ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¤¤¤³ê¤ê½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢¥³¥±¤í¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¡£¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í¤È¤«¡×¤È¡¢ÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÈÅìÂ¼¤µ¤ó¤â»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿ÅìÂ¼»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºîÉÊ¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬Ëº¤ì¤Æ±Ç²è¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¡¢X¤«¤é¸«¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£