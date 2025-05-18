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1. Determine¡¡
2. Unstoppable¡¡
3. Diffused reflection¡¡
4. Walk along¡¡
5. Cloudiness¡¡
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7. Anything¡¡
8. I miss you¡¡
9. Discus
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https://news.kingrecords.co.jp/
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10·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦ÇßÅÄCLUB QUATTRO
10·î12Æü¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸ÍVARIT.
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂædarwin
10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë°ñ¾ë¡¦¿å¸ÍLIGHT HOUSE
10·î26Æü¡ÊÆü¡ËÀéÍÕ¡¦ÇðPALOOZA
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11·î2Æü¡ÊÆü¡ËÀÅ²¬¡¦LIVE ROXY ÀÅ²¬
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