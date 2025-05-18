ÍµÈ¹°¹Ô¡¡»Ø¸¶è½Çµ¤ÎàÇ®°¦á¤ËÎäÃ¸¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬£±£¸Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£»Ø¸¶è½Çµ¤ÈÇÐÍ¥¤Î¸¤»ôµ®¾æ¤Îà¿¿·õ¸òºÝáÊóÆ»¤ËÌµ´Ø¿´¤ò·è¤á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤ÎºÇÃæ¤Ë¡Ö±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£»Ø¸¶¤µ¤ó¤ÎÇ®°¦¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¡×¤ÈÅâÆÍ¤Ë·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎµÜ²¼ÁðÆå¡¦µÜ²¼·ó»ËÂë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤À¤¤¤Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡¢¤½¤ê¤ã¤¢ÊÌ¤Ë¡£»Ø¸¶¤ÎÇ®°¦¤Û¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡µÜ²¼¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤½¤¦¡©¡¡²¶¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¡Ø»Ø¸¶¡¡Ç®°¦¡ª¡Ù¡Ä¡Êµ»ö¤ò¡ËÈô¤Ð¤½¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦Ç¯¤´¤í¤À¤·¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£