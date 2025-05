ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』を開催中!

全身で“カワイイ”の世界に飛び込み、究極ハッピーになれるスペシャルイベント。

今回は、そんな『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』期間中に「デリシャス・ミー! ザ・クッキー・キッチン」で提供される期間限定フードを紹介していきます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/デリシャス・ミー! ザ・クッキー・キッチン『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』フード

販売場所:デリシャス・ミー! ザ・クッキー・キッチン

ミニオン・パークのショップ「デリシャス・ミー! ザ・クッキー・キッチン」では、カラフル楽しいメニューを提供!

カラフル!イースターエッグのクッキーサンド 〜プリン・ア・ラ・モード〜

まるでイースターエッグの中にいるみたい!

かわいいミニオンのクッキーサンド。

たまごのおいしさが詰まったプリン・ア・ラ・モードをそのままサンドしたユニークなスイーツです。

ポップな見た目はもちろん、ひと口ごとに味わいが変わるのが楽しい!

ハッピー!イースターバニーのシトラスパインソーダ

イースターバニー姿のミニオンをイメージしたドリンク。

パイン&シトラスのシュワシュワ炭酸で、ミニオンみたいに元気いっぱいになれそう!

ごろっとしたアプリコットは食べ応えも満点。

スッキリ爽やかな味わいが楽しめます。

ミニオン・パークのショップ「デリシャス・ミー! ザ・クッキー・キッチン」で提供されるカラフルかわいいスイーツ&ドリンク。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』フードの紹介でした。

※商品のデザイン、価格、販売店舗および販売開始日などは、予告なく変更する場合があります

※品切れの際はご容赦ください

※天候や時間により営業しない店舗がありますので、あらかじめご了承ください

※『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』は、キユーピー株式会社が協賛しています

原作/青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

© 2025 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会

© SCRAP

©東野圭吾/集英社

ⓒFujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2025

