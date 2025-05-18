ËüÇî¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¡¢¥ß¥±¥é¥ó¥¸¥§¥í¤ÎÄ¦Áü¡Ö¥¥ê¥¹¥È¤ÎÉü³è¡×¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî2025¡Û
¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Ï¡¢¥ß¥±¥é¥ó¥¸¥§¥í¡¦¥Ù¥ë¥Ë¡¼¥Ë¤ÎÄ¦Áü¡Ö¥¥ê¥¹¥È¤ÎÉü³è¡×¤ÎÅ¸¼¨¤ò¡¢¥é¥Ä¥£¥ª½£¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤ç¤¦5·î18Æü¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¥¥ê¥¹¥È¤ÎÉü³è¡×¤Ï¡¢¥¥ê¥¹¥È¤¬½½»ú²Í¤«¤é¹ß¤í¤µ¤ì¤¿¸å¤ÎÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤¿Ä¦Áü¡£½½»ú²Í¤òÊÒ¼ê¤ÇÊú¤¡¢¼ê¤ËÇû¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Æì¤ÈÅ£¤ÎÀ×¡¢¶»¤Ë¤ÏÁä¤ÇÆÍ¤«¤ì¤¿À×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¤µ¤Ï2¥á¡¼¥È¥ë5¥»¥ó¥Á¡£
1514Ç¯¤«¤é1516Ç¯¤´¤í¤«¤±¤Æ¡¢Ë¡¹Ä¤ÎÌ¿¤Ë¤è¤êÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£¶»¤ä¼ê¤Ê¤É¡¢¤Û¤Ü´°À®¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´é¤ÎÉÕ¶á¤ËÂçÍýÀÐ¤ÎÌ®¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤éÅÓÃæ¤ÇÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
1600Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¡¢Ì¤´°À®¤Î¾õÂÖ¤ÎÄ¦Áü¤¬Çä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯Å¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¸ø¼ß¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÄ¦¹ï²È¤Ë´°À®¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÀâ¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥ó¡¦¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡¦¥Ù¥ë¥Ë¡¼¥Ë¤¬´°À®¤µ¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ã¯¤¬´°À®¤µ¤»¤¿¤«¤ÏÉÔÌÀ¡£´é¤Î·Á¤ò16À¤µªÉ÷¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¾å¤Ç¡¢1618Ç¯¤«¤é1619Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ´°À®¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥í¡¼¥Þ¤Î¶µ²ñ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2000Ç¯¤ËÎò»Ë²È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¥ß¥±¥é¥ó¥¸¥§¥í¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊ£¿ô¤ÎºîÉÊÌ¾¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½½»ú²Í¤«¤é¹ß¤í¤µ¤ì¤¿¸å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¡Ö¥¥ê¥¹¥È¤ÎÉü³è¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¥Ð¥Ã¥µ¡¼¥Î¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î¤Î¥µ¥ó¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¡¼¥ì¶µ²ñ¤¬½êÂ¢¤·¡¢2017Ç¯¤Ë¤âÅìµþ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Âçºå¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢²ñ´ü½ªÎ»¤Þ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Ï¡¢ËüÇî¥¤¥¿¥ê¥¢´ÛÀ¯ÉÜÂåÉ½¤Î¥Þ¥ê¥ª¡¦¥ô¥¡¥Ã¥¿¡¼¥Ë»á¤ä¡¢¥é¥Ä¥£¥ª½£ÃÎ»ö¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥í¥Ã¥«»á¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¤ÇÅ¸¼¨³«»Ï¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢4·î13Æü¤«¤é10·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î184Æü´Ö¡¢Âçºå¡¦Ì´½§¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³«¾ì»þ´Ö¤ÏËèÆü¸áÁ°9»þ¤«¤é¸á¸å10»þ¤Þ¤Ç¡£