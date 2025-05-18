µÈÂôÎ¼¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹ ¡×¡¡¼ç±é±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡ÙÀ¤³¦½é¾å±Ç¤òÁ°¤Ë¥«¥ó¥Ì¤ËÅþÃå
ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬¡¢Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¸ø¼°¾å±Ç¤Ë¸þ¤±¸½ÃÏ»þ´Ö17Æü¡¢¶¦±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥«¥ó¥Ì¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ê6·î6Æü¸ø³«¡Ë¤Ï¡Ø´ÆÆÄ½µ´ÖÉôÌç¡Ù¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö18Æü¤ËÀ¤³¦½é¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥«¥ó¥Ì¤Ç¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤òÁ°¤Ë¡¢µÈÂô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥«¥ó¥Ì¤Ï³¤¤¬¶á¤¯¤Æ¡¢±Ç²èº×¤Ë¸þ¤±¤Æ³¹¤ÎÊý¤¿¤Á¤Î³èµ¤¤âÇ®ÎÌ¹â¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê³¹¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë²ÎÉñ´ì¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ò³¤³°¤Î³§ÍÍ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ëÅÀ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Î¸ø¼°¾å±Ç¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÉÍ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì¤ò¤Ï¤¸¤áÉâÀ¤³¨¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µÈÂô¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÅÁÅý·ÝÇ½¤Ç¤¢¤ë²ÎÉñ´ì¤òÂêºà¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»öÁ°¤ËºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¼ÁÌä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³¤³°¤Î³§ÍÍ¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¿ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Öº£¤Î±Ç²è³¦¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀ¤ÈºîÉÊÀ¤ÎÎ¾Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤¬¥«¥ó¥Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤«¤¬¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¤Î¸ø¼°¾å±Ç¤Ï¡¢ºî¤ê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½Å°µ¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¿¥Õ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î·ì¶Ú¤ò¼õ¤±·Ñ¤®À¸¤¤Î©¤Á¤âºÍÇ½¤â°Û¤Ê¤ë´îµ×Íº¡Ê±é¡§µÈÂô¤µ¤ó¡Ë¤È½Ó²ð¡Ê±é¡§²£ÉÍ¤µ¤ó¡Ë¤¬¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï½Ó²ð¤ÎÉã¤Ç¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÈ¾ÆóÏº¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£