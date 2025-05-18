ÄÕ½Å¤¬¿Ü¸¶²°¤È¤È¤â¤ËÆîÀ¦¤Î²È¤òË¬¤Í¤ë¤È¡Ä¡¿¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×Âè20²ó¤¢¤é¤¹¤¸
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤Ï¡¢1700Ç¯Âå¤Ë¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤¿²£ÉÍÎ®À±±é¤¸¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¡ÊÄÕ½Å¡Ë¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè64ºîÌÜ¤Ç¡¢µÓËÜ¤Ï13Ç¯Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡×¤ä17Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç¡¡Ä¾¸×¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò¤¬Ã´¤¦¡£¸ì¤ê¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤é¤ò¸«¼é¤ëµÈ¸¶¤Î¶åÏº½õ°ð²Ù¡Ê¤¯¤í¤¹¤±¤¤¤Ê¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¢£Âè20²ó¡Ö¿²¹û¤Í¤Ü¤±¤Æ¸õ¡×
ÂçÅÄÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ëºî¤Î¡ÖµÆ¼÷Áð¡×¤Ç¡¢¡Ö¸«ÆÁ°ì¿æÌ´¡×¤ä¹Ì½ñÆ²¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢¿Ü¸¶²°¡ÊÎ¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¡Ë¤ÈÆîÀ¦¤Î²È¤òË¬¤Í¤ë¡£¤½¤³¤Ç¶áº¢¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡È¶¸²Î¡É¤òÃÎ¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢ÆîÀ¦¤«¤é¡Ö¶¸²Î¤Î²ñ¡×¤Ø¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¡£°ìÊý¡¢°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤Ï¡¢²È¼£¡ÊâÃÅç½¨ÏÂ¡Ë¤¬¼¡´ü¾·³¤Ë°ì¶¶²È¤ÎËÀéÂå¤ò¡¢¸æÂæ½ê¤Ë¤Ï¼ïÉ±¤ò·Þ¤¨¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤ËÅÁ¤¨¡¢¾·³¸å·ÑÌäÂê¤Ï·èÃå¤¹¤ë¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡Ä¡£