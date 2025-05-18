¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè20²ó¡¡¶áº¢¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡È¶¸²Î¡É¤òÃÎ¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡Ä¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè20²ó¡Ö¿²¹û¤±¤Æ¸õ¡×¤¬¡¢25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ªÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢¤È¤¤Ë¡È¤ª¾å¡É¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤È¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿Æ¤Ê¤·¡¢¶â¤Ê¤·¡¢²èºÍ¤Ê¤·¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Å¤¯¤·¤Î¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷³Ú»ù¡¦ÄÕ½Å¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬Ã´Åö¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÇ¸µ¤ÇÉâÀ¤³¨»Õ¤Î´îÂ¿Àî²ÎËû¤ä³ë¾þËÌºØ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£
¢£Âè20²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
ÂçÅÄÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ëºî¤Î¡ØµÆ¼÷Áð¡Ù¤Ç¡¢¡Ø¸«ÆÁ°ì¿æÌ´¡Ù¤ä¹Ì½ñÆ²¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢¿Ü¸¶²°¡ÊÎ¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¡Ë¤ÈÆîÀ¦¤Î²È¤òË¬¤Í¤ë¡£¤½¤³¤Ç¶áº¢¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡È¶¸²Î¡É¤òÃÎ¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢ÆîÀ¦¤«¤é¡Ö¶¸²Î¤Î²ñ¡×¤Ø¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¡£°ìÊý¡¢°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤Ï¡¢²È¼£¡ÊâÃÅç½¨ÏÂ¡Ë¤¬¼¡´ü¾·³¤Ë°ì¶¶²È¤ÎËÀéÂå¤ò¡¢¸æÂæ½ê¤Ë¤Ï¼ïÉ±¤ò·Þ¤¨¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤ËÅÁ¤¨¡¢¾·³¸å·ÑÌäÂê¤Ï·èÃå¤¹¤ë¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡Ä
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ªÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢¤È¤¤Ë¡È¤ª¾å¡É¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤È¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿Æ¤Ê¤·¡¢¶â¤Ê¤·¡¢²èºÍ¤Ê¤·¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Å¤¯¤·¤Î¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷³Ú»ù¡¦ÄÕ½Å¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬Ã´Åö¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÇ¸µ¤ÇÉâÀ¤³¨»Õ¤Î´îÂ¿Àî²ÎËû¤ä³ë¾þËÌºØ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£
ÂçÅÄÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ëºî¤Î¡ØµÆ¼÷Áð¡Ù¤Ç¡¢¡Ø¸«ÆÁ°ì¿æÌ´¡Ù¤ä¹Ì½ñÆ²¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢¿Ü¸¶²°¡ÊÎ¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¡Ë¤ÈÆîÀ¦¤Î²È¤òË¬¤Í¤ë¡£¤½¤³¤Ç¶áº¢¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡È¶¸²Î¡É¤òÃÎ¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢ÆîÀ¦¤«¤é¡Ö¶¸²Î¤Î²ñ¡×¤Ø¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¡£°ìÊý¡¢°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤Ï¡¢²È¼£¡ÊâÃÅç½¨ÏÂ¡Ë¤¬¼¡´ü¾·³¤Ë°ì¶¶²È¤ÎËÀéÂå¤ò¡¢¸æÂæ½ê¤Ë¤Ï¼ïÉ±¤ò·Þ¤¨¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤ËÅÁ¤¨¡¢¾·³¸å·ÑÌäÂê¤Ï·èÃå¤¹¤ë¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡Ä