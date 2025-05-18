ÀÆÆ£¥ì¥¤¡¢µÜ¸¶·òÅÍ¤òÇË¤ê¡Ö£Ã£Ã¡×½éÍ¥¾¡¡Ö²¶¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×£¶¡¦£±ÀçÂæ¤Ç¡Ö»°´§²¦¼Ô¡×·»¡¦¥¸¥å¥ó¤ËÄ©Àï¡Ä£µ¡¦£±£¸ÂçÅÄ¶èÁ´À®ÀÓ
¢¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë£²£°£²£µ¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë´Ñ½°£²£²£¸£°
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë£²£°£²£µ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ëÍ¥¾¡¼Ô·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï£±²óÀï¤ÇµÜ¸¶·òÅÍ¡Ê£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯£²°Ì¡Ë¤¬ËÜÅÄÎµµ±¡Ê£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯£±°Ì¡Ë¡¢ÀÆÆ£¥ì¥¤¡Ê£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯£²°Ì¡Ë¤¬ÎëÌÚ½¨¼ù¡Ê£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯£±°Ì¡Ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÇË¤ê·è¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤Ð£²Ç¯Â³£³ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëµÜ¸¶¤È½éÍ¥¾¡¤Ë¤Ê¤ë¥ì¥¤¤Ï¡¢½øÈ×¤Ï¡¢µÜ¸¶¤¬¥ì¥¤¤¬ÄË¤á¤Æ¤¤¤ë±¦¸ª¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹¶·â¤·Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¾ì³°Àï¤Ç·ÁÀª¤òµÕÅ¾¤·¤¿¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¤¬µÜ¸¶¤Î±¦ÏÓ¤ò¸Ç¤á¤ë¥¢¡¼¥à¥í¥Ã¥¯¤Ç¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×À£Á°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¶ì¶¤Ë¤â¤¢¤¤é¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ì¥¤¤Ï¡¢¥Á¥ç¡¼¥¯¥¹¥é¥à¤ÇµÜ¸¶¤ò¤¿¤¿¤ÉÕ¤±µÕ½±¡£ºÇ¸å¤Ï¶¯Îõ¤Êº¸¼ê¤Ç¤ÎÄ¥¤ê¼ê¤ÇÅÝ¤¹¤È£Â£Â£Ñ¥Ü¥à¤Ç¤¿¤¿¤ÉÕ¤±¡¢·ãÆ®¤òÀ©¤·ÅÁÅý¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ò½éÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¥ì¥¤¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡ª¤³¤Î²¶¡¢ÀÆÆ£¥ì¥¤¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤¼¡ª¥Õ¥©¡¼¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ï³«Ëë£³Ï¢ÇÔ¤È°Ì´¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾£Ö¤Ë¡Ö²¶¤Ï²¶¼«¿È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ª¥¤¡¢¥¸¥å¥ó¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡ª¥«¥â¥ó¡×¤ÈÊüÁ÷ÀÊ¤Ç²òÀâ¤·¤¿·»¤Ç»°´§²¦¼Ô¤ÎÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¥¸¥å¥ó¤¬¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤·¡¢¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¤È¡ÖÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡¢¤¤¤ä»°´§¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡£¥¢¥ó¤¬¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¥·¥ó¥°¥ë¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤¼¡ª£¶¡¦£±ÀçÂæÂç²ñ¤ÇÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È£¶¡¦£±ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¥¸¥å¥ó¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤·¡Ö·ë²Ì½Ð¤·¤¿¤Ê¡£¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÄ©Àï¼õ¤±¤Æ¤ä¤ë¤¼¡¦£¶¡¦£±ÀÆÆ£¥ì¥¤¤ò£Ä£Ï£Ï£Í¡ª¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¼õÂú¤·¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎµÜ¾ë¸©¤Ç»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë·»ÄïÆ±»Î¤Î»°´§Àï¤¬»ö¼Â¾å¡¢·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡½éÍ¥¾¡¤È»°´§Ä©Àï¸¢¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¥ì¥¤¤Ï¡¢¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤¨¤¿´Ì¥Ó¡¼¥ë¡Ö¥¢¥µ¥Ò¥¶¡¦¥Ó¥¿¥ê¥¹¥È¡×¤Ç´¥ÇÕ¤·¾¡Íø¤ÎÈþ¼ò¤ò°ßÂÞ¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡ÖºÇ¹â¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤¼¡ª¡×¤È´¿´î¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆËü´¶¤ò¹þ¤á¡¢´Ñ½°¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¡£²¶¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î½Ð±©³¤Éô²°¤Ç»°ÃÊÌÜÎÏ»Î¤À¤Ã¤¿¡£°úÂà¸å¤Î£²£°£²£°Ç¯£±£²·î¤ËÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¡££´Ç¯£µ¤«·î¤¢¤Þ¤ê¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¼Â´¶¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤¼¡ª¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¥ì¥¤¡£ÀçÂæ¤Ç¤Î·»¤È¤Î»°´§Àï¤Ø¡ÖÉ¬¤º¾¡¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¼¡ª¡×¤È¼¡¤Î¾È½à¤ò¹Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡£µ¡¦£±£¸ÂçÅÄ¶èÁ´À®ÀÓ
¡¡¢§Âè£°»î¹ç¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡£±£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé¡Ê¸á¸å£³»þ£´£µÊ¬³«»Ï¡Ë
¡ûÄ¹Èø°ìÂç¿´¡Ê£¶Ê¬£°£±ÉÃ¡¢µÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë¾®Æ£¾ÂÀ¡ü
¡¡¢§Âè£±»î¹ç¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡¡Í¥¾¡¼Ô·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½à·è¾¡¡¡»þ´ÖÌµÀ©¸Â£±ËÜ¾¡Éé
¡ûµÜ¸¶·òÅÍ¡Ê£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯£²°Ì¡Ë¡Ê£¹Ê¬£µ£³ÉÃ¡¢²£½½»ú¸Ç¤á¡ËËÜÅÄÎµµ±¡Ê£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯£±°Ì¡Ë¡ü
¡¡¢§Âè£²»î¹ç¡¡Æ±
¡ûÀÆÆ£¥ì¥¤¡Ê£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯£²°Ì¡Ë¡Ê£±Ê¬£´£¹ÉÃ¡¢£Ë£Ï¡ËÎëÌÚ½¨¼ù¡Ê£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯£±°Ì¡Ë¡ü
¡¡¢§Âè£³»î¹ç¡¡£¸¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¿¿Áú·ýéË¡¢¡ûµÆÅÄ±ß¡¢¶áÆ£½¤»Ê¡¢Î©²ÖÀ¿¸ã¡Ê£¹Ê¬£³£°ÉÃ¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥é¥ê¥¢¥Ã¥È¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥¹¥ß¥¹£Ê£ò¡¥¡¢°½ÉôÏ¡¡¢ÀÄÌøÎ¼À¸¡¡°æ¾åÎ¿¡ü
¡¡¢§Âè£´»î¹ç¡¡°¤Éô»ËÅµ¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯µÇ°»î¹ç¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£Ô£ÖÇ§Äê£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
Ä©Àï¼ÔÁÈ¡¦¡ûÂç¿¹ËÌÅÍ¡¢æ±Íò¡¢µÈÅÄÎ´»Ê¡Ê£±£µÊ¬£³£µÉÃ¡¢¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¥×¥ì¥¹¢ªÂÎ¸Ç¤á¡Ë²¦¼ÔÁÈ¡¦ÀÄÌøÍ¥ÇÏ¡ü¡¢°¤Éô»ËÅµ¡¢º´Æ£¸÷Î±
¡¡¢§Âè£µ»î¹ç¡¡£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
°²Ìî¾ÍÂÀÏº¡¢¡û¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢ÅÄÂ¼ÃË»ù¡Ê£±£±Ê¬£°£³ÉÃ¡¢¥¶¥¤¥ª¥ó¥¹¥Ô¥¢¡¼¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡¢¡È¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÆÆ£¡ÉÅÚ°æÀ®¼ù¡¢¥»¥Ë¥ç¡¼¥ëÀÆÆ£¡ü
¡¡¢§¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
²¦¼ÔÁÈ¡¦¡û¥é¥¤¥¸¥ó¥°£È£Á£Ù£Á£Ô£Ï¡¢°ÂóîÍ¦ÇÏ¡Ê£±£¶Ê¬£³£¸ÉÃ¡¢¥·¥É¥ô¥£¥·¥ã¥¹¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÄ©Àï¼ÔÁÈ¡¦¥Þ¥¤¥¯¡¦£Ä¡¦¥Ù¥Ã¥¥ª¡¢¥¨¡¼¥°¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¡ü
¡¡¢§À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡ûÄ©Àï¼Ô¡¦µÈ²¬À¤µ¯¡Ê£²£³Ê¬£´£¶ÉÃ¡¢¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¢ª¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë²¦¼Ô¡¦£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¡ü
¡¡¢§¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡¡Í¥¾¡¼Ô·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡Àï¡¡»þ´ÖÌµÀ©¸Â£±ËÜ¾¡Éé
¡ûÀÆÆ£¥ì¥¤¡Ê£²£´Ê¬£²£²ÉÃ¡¢£Â£Â£Ñ¥Ü¥à¢ªÂÎ¸Ç¤á¡ËµÜ¸¶·òÅÍ¡ü