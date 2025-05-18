Ç¯¶â¤ÎÄì¾å¤²ºï½ü¡¢»¿ÈÝÆóÊ¬¡¡À¯ÉÜ¤ÎÀ©ÅÙ²þ³×Ë¡°Æ
¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢À¯ÉÜÄó½Ð¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ²þ³×Ë¡°Æ¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÀÑÎ©¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿´ðÁÃÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¡Ë¤ÎÄì¾å¤²¤òºï½ü¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡ÖÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×41.4¡ó¡¢¡ÖÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×46.4¡ó¤È¡¢»¿ÈÝ¤¬ÆóÊ¬¤·¤¿¡£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¦Ìµ²óÅú¤â12.2¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ²þ³×¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎÄì¾å¤²¤Ï¡¢½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ê¤É¤¬ÄãÇ¯¶â¤Ë´Ù¤ë¤Î¤òËÉ¤°ÂÐºö¤Î°ì´Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇÈãÈ½¤¬½Ð¤Æ¡¢¸«Á÷¤é¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Î²óÅú¤Ï¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢60Âå°Ê¾å¤Î¹âÇ¯ÁØ41.4¡ó¡¢40¡Á50Âå¤ÎÃæÇ¯ÁØ39.0¡ó¡¢30Âå°Ê²¼¤Î¼ãÇ¯ÁØ44.3¡ó¡£