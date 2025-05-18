ÉÙ±Ê·¼À¸¡Ö¥·¥åー¥È1ËÜ¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¥·ー¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¹â¹»À¸¤Ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°»ØÆ³
¡¡5·î18Æü¡¢¥¢¥ó¥Àー¥¢ー¥Þー¤Î¡Ø¥«¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ù·ÀÌóÁª¼ê¤Ç¤¢¤ëÉÙ±Ê·¼À¸¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Þ¥Ã¥É¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Î¡Ölivedoor URBAN SPORTS PARK¡×¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«ºÅ¡£¹â¹»À¸¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥×¥ìー¥äー¤¿¤Á¤Ë¥·¥åー¥Èµ»½Ñ¸þ¾å¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¼ø¤±¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÉÙ±Ê¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤â¤¢¤ë¡È¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡É¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡£ÉÙ±Ê¼«¿È¤¬»²²Ã¼Ô12Ì¾¤Î¥·¥åー¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥ª¥Õ¥Üー¥ë¤ÎÆ°¤¤ä¥·¥åー¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤Éµ»½ÑÅª¤Ê¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢ÉÙ±Ê¤¬¥Ð¥¦¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤ä°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤Ê¤É¥È¥ê¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°ÂÐ·è¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÉÙ±Ê¤Ï¡Ö¹â¹»»þÂå¤Ë¥·¥åー¥È¤ÇÇº¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¼«¿È¤Î¹â¹»»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥·¥åー¥È¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤Ê¬Ìî¡£°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÂÇ¤Á¤¤ë¤³¤È¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÆþ¤ë¥·¥åー¥È¤âÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£
¡¡¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Êº£¥·ー¥º¥ó¤Ï¡ËÂçÊÑ¤Ê·Ð¸³¤â¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥·¥åー¥È1ËÜ¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¥·ー¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¹ç1ËÜÌÜ¤Î¥¹¥êー¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÆÃ¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥åー¥È1ËÜ¤Î½Å¤ß¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢G¥êー¥°¤Ç¤Î¶ìÇº¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éð÷¤¤¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¤ÏÁ´°÷¤ÇµÇ°»£±Æ¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡á¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¥ó¥°
¡¡ÉÙ±Ê¼«¿È¤â¡ÈÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡É¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー¡ÊNBA¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ë¤È³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¸òÎ®¤·¡¢Ä©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¶â¸À¤ò¼ø¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤â³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢Âô»³¤Î¿Í¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Êº£¸å¤â¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤òµÕ¤Ë¶µ¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°ú¤Â³¤¼ãÇ¯ÁØ¥×¥ìー¥äー¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯³«ºÅ¤Ø¤Î»×¤¤¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ìó1¥«·îÁ°¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢½¼¼Â¤Î¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÉÙ±Ê¡£º£¸å¤Îµî½¢¤È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖNBA¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛG¥êー¥°1Ç¯ÌÜ¡ÄÉÙ±Ê·¼À¸¤Î¥×¥ìー¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü