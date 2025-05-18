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-TOUR FINAL-
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5. ¥Î¥¤¥º
6. Phantom Shell
7. Focus
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EN-3. µ²¤¨¤¿µåÂÎ
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2025Ç¯
7·î18Æü¡Ê¶â¡Ëvs [Royz] @Âå´±»³UNiT
OPEN 17:45 / START 18:30
7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ëvs [MAMA.] @ÃÓÂÞBlackHole
OPEN 17:00 / START 17:30
7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ëvs [THE MADNA] @ÃÓÂÞEDGE
OPEN 17:00 / START 17:30
8·î3Æü¡ÊÆü¡Ëvs [XANVALA] @½ÂÃ«DIVE
OPEN 16:45 / START 17:30
8·î4Æü¡Ê·î¡Ëvs [¤Þ¤ß¤ì¤¿] @ÃÓÂÞEDGE
OPEN 18:00 / START 18:30
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OPEN 16:45 / START 17:30
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