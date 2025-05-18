»Ò¤É¤â¤Î±Ç²è¤òÄ¹Ç¯»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡¡ÁáÀîÀé³¨´ÆÆÄ¡¢¥«¥ó¥Ì¤Ç²ñ¸«
¡¡¡Ú¥«¥ó¥Ì¶¦Æ±¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹ÆîÉô¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÂè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ë¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¤ÎÁáÀîÀé³¨´ÆÆÄ¤¬18Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤·¡Ö°ìÈÖÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¡£»Ò¤É¤â¤Î±Ç²è¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤ÈÄ¹Ç¯¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î11ºÐ¤Î¾¯½÷¥Õ¥¤ò±é¤¸¤¿ÎëÌÚÍ£¤µ¤ó¤È¡¢Î¾¿ÆÌò¤ÎÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¡¢¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤µ¤ó¤â½ÐÀÊ¡£
¡¡¡Ö¥ë¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¤Ï1980Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Õ¥¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£»à¤Î±Æ¤¬Ç÷¤ëÆ®ÉÂÃæ¤ÎÉã¤ä»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÊì¤È²á¤´¤¹¤¦¤Á¡¢Âç¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥¤Î¹¥´ñ¿´¤ä¼ä¤·¤µ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡£
¡¡¼çÍ×¾Þ¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡£