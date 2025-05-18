Ý¯ºä46¡¢12th¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê ¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥óÈ¯É½Æü¤â²ò¶Ø¡ÚMake or Break¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/18¡ÛÝ¯ºä46¤¬¡¢2025Ç¯6·î25Æü¤Ë12th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMake or Break¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯ºä46¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥³¥®¥ã¥ë¤Ë·àÅªÊÑ¿È
¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ö5th TOUR ¡ÈAddiction¡É¡×¹Åç¸ø±é¤Î2ÆüÌÜ¤Î½ª±é¸å¤Ë¡¢²ñ¾ìÆâ¤ÇÆÍÇ¡¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2·î¤Ë¤Ï11th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUDAGAWA GENERATION¡×¡¢4·î¤Ë¤Ï2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖAddiction¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÝ¯ºä46¤Î¡¢2025Ç¯¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂÇ¤Á½Ð¤·¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢7·î9Æü¡¦10Æü¤Ë¤ÏËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢ËÜ¥·¥ó¥°¥ë¤ÎBACKS¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ö12t Single BACKS LIVE¡ª¡ª¡×¤â³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê»¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢5·î25ÆüÊüÁ÷¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤½¤³¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Ý¯ºä¡©¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
Ý¯ºä46¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ï7·î24Æü¡¢25Æü¡¢26Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à3days¤È¡¢8·î23Æü¡¢24Æü¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå2days¤È¤¤¤¦¡¢¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂç¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¥É¡¼¥à5days¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·¤·¤¤À¤³¦¤òÀÚ¤ê³«¤Â³¤±¤ëÝ¯ºä46¤«¤é¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚBlu-rayÉÕ¤¡Û
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ× TYPE-A¡¿¡ï2,000 ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ× TYPE-B¡¿¡ï2,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ× TYPE-C¡¿¡ï2,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ× TYPE-D¡¿¡ï2,000 ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×¡¦ÉõÆþÆÃÅµ
±þÊçÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉõÆþ
¥á¥ó¥Ð¡¼À¸¼Ì¿¿¡Ê³ÆTYPEÊÌ¤è¤ê1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡¿CD¤Î¤ß¡Û
CD only¡¿¡ï1,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯ºä46¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥³¥®¥ã¥ë¤Ë·àÅªÊÑ¿È
¢¡Ý¯ºä46¡¢12th¥·¥ó¥°¥ë·èÄê
¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ö5th TOUR ¡ÈAddiction¡É¡×¹Åç¸ø±é¤Î2ÆüÌÜ¤Î½ª±é¸å¤Ë¡¢²ñ¾ìÆâ¤ÇÆÍÇ¡¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2·î¤Ë¤Ï11th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUDAGAWA GENERATION¡×¡¢4·î¤Ë¤Ï2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖAddiction¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÝ¯ºä46¤Î¡¢2025Ç¯¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂÇ¤Á½Ð¤·¤È¤Ê¤ë¡£
Ý¯ºä46¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ï7·î24Æü¡¢25Æü¡¢26Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à3days¤È¡¢8·î23Æü¡¢24Æü¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå2days¤È¤¤¤¦¡¢¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂç¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¥É¡¼¥à5days¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·¤·¤¤À¤³¦¤òÀÚ¤ê³«¤Â³¤±¤ëÝ¯ºä46¤«¤é¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Ý¯ºä46 12th Single¡ÖMake or Break¡×
¡ÚBlu-rayÉÕ¤¡Û
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ× TYPE-A¡¿¡ï2,000 ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ× TYPE-B¡¿¡ï2,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ× TYPE-C¡¿¡ï2,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ× TYPE-D¡¿¡ï2,000 ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×¡¦ÉõÆþÆÃÅµ
±þÊçÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉõÆþ
¥á¥ó¥Ð¡¼À¸¼Ì¿¿¡Ê³ÆTYPEÊÌ¤è¤ê1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡¿CD¤Î¤ß¡Û
CD only¡¿¡ï1,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û