¤Õ¤¿¤¬¿á¤ÃÈô¤Ö¡ª¡©¡¡¡Ö¿åÅû¡×¤ËÀäÂÐÆþ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡È°û¤ßÊª¡É¤È¤Ï¡¡¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÅÁ¼ø
¡¡µ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¿åÊ¬Êäµë¤Î¤¿¤á¤Ë¿åÅû¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÅû¤ËÀäÂÐ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°û¤ßÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æé¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡¢¿åÅû¤Ê¤É¤Î´ë²è¡¢ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÏÂÊ¿¥Õ¥ì¥¤¥º¡Ê¿·³ã¸©±í»Ô¡Ë¤¬¡¢X¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÂÊ¿¥Õ¥ì¥¤¥º¤Ï¡¢¿åÅû¤ËÀäÂÐ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼¡¤Î°û¿©Êª¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ãº»À°ûÎÁ¡¢¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹
Æâ°µ¤¬¾å¤¬¤ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬ÆÍÁ³Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¢£µíÆý¡¢Æý°ûÎÁ¡Ê¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡Ë¡¢¥¸¥å¡¼¥¹
ÉåÇÔ¤äÊÑ¼Á¤Ë¤è¤ê¥¬¥¹¤ÎÈ¯À¸¤«¤éÆâ°µ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤¬ÆÍÁ³Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¢£¤ß¤½½Á¡¢¥¹¡¼¥×¤Ê¤É
±öÊ¬¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ó¤ÎÈ¯À¸¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡£¥¹¡¼¥×¥¸¥ã¡¼¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¡£
¢£¤ªÃã¤ÎÍÕ¡¢²ÌÆù¤ò´Þ¤à°ûÎÁÊª
·ä´Ö¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤ÆÏ³¤ì¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¼ò¤ä¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡¢¾ÆÃñ¤Ê¤É¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎà
ÆýÀ½ÉÊ¤ÈÆ±¤¸¤¯È¯¹Ú¤·¤ÆÆâ°µ¤¬¾å¤¬¤êÂçÊÑ´í¸±¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÂ¾¤Ë¤â¡¢¡ÈÊÝÎäÀìÍÑ¡É¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ä¡¢¥¹¥È¥í¡¼¤ò»È¤¦¾¦ÉÊ¤Ë¤ÏÇ®¤¤°û¤ßÊª¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ç®¤¤°ûÎÁÊª¤¬Ä¾ÀÜ¹¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥ä¥±¥É¤Î´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈX¤ÇÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£