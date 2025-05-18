¥í¥Ã¥Æ¡¡28ºÐ±¦ÏÓ¤Î¾®Ìî°ê¤¬1713Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¡ª¡¡1²ó3¼ÔËÞÂà¤Ç±äÄ¹12²ó¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ2¡½1ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯5·î18Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡5ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦¾®Ìî°ê¤¬¡¢¼«¿È5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡1¡½1¤Î±äÄ¹12²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¶ÛÇ÷¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¿åÌî¡¢ÀÐ°æ¤òÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢ºÇ¸å¤ÏÉú¸«¤òÍ·¥´¥í¡£
¡¡3¼ÔËÞÂà¤Ç¹¶·â¤Ø¤Î¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡20Ç¯9·î8Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë1713Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¡£28ºÐ¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£