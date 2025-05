【カヨコ(正月)1/7スケールフィギュア】 6月1日 予約開始予定 発売日:未定 価格:22,880円

フリューは、ホビーブランド「F:NEX」より、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」のフィギュア「カヨコ(正月)1/7スケールフィギュア」を発売する。6月1日に予約受付を開始予定で価格は22,880円。

「ブルアカ」より便利屋68に所属する鬼方カヨコの新たなフィギュアが発売される。今回は正月カヨコこと「カヨコ(正月)」の1/7スケールフィギュアになっており、着物を着こなし凛とした表情のカヨコがゲーム中のデザインをそのままに立体化。着物の柄に至るまで再現されたフィギュアとなる。

このほか、配信番組「ブルアカらいぶ!みに」ではすでに予約受付が行なわれているグッドスマイルカンパニーのフィギュア「アコ(ドレス)」の情報も紹介された。

【ブルアカらいぶ!みに♪】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.