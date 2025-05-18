¡Ö°ì½ÖÍç¤«¤È¡×¡¡ÆâÅÄÍý±û¤µ¤ó¤¬²Æ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡¡ºÝÎ©¤ÄÈþ¥Ü¥Ç¥£¤È¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¿§µ¤
¡Ö¤À¡¼¤ê¤ª¡×¤³¤È¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÆâÅÄÍý±û¤µ¤ó¤¬¡¢½÷À¸þ¤±²¼Ãå¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPEACH JOHN¡Ê¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó¡Ë¡×¤Î²Æ¤Î¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥Ì¡¼¥É¥«¥é¡¼¤Ê¤É¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¿§µ¤¤ÇÌ¥¤»¤ë²Æ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÆâÅÄÍý±û¤µ¤ó
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê¿§µ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÆâÅÄ¤µ¤ó¤¬Â¿¿ô¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¿§µ¤¤ÇÌ¥¤»¤ë¡×¤Î¥Æ¡¼¥ÞÄÌ¤ê¡¢½÷À¤é¤·¤¤¶ÊÀþÈþ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡ÖÂç¿Í¤Ê¿§µ¤¡×¤ò¿ï½ê¤Ç¸«¤»¤Ä¤±¡¢½À¤é¤«¤µ¤È¿Ä¤Î¶¯¤µ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÐÊ¤Þ¤¤¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥Ö¥é¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡ÖÀ¹¤ì¤ë¥Î¥ó¥ï¥¤¥ä¡¼¥Ö¥é¡×¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¡Ö¥Õ¥ë¥Ã¥Æ¥£¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¥ì¡¼¥¹¥Ö¥é¡×¤Ê¤É¤ÎÃåÍÑ¥â¥Ç¥ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥Ö¥é¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ï¡¢Ãå¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¡ª¤ÇÂç¹¥É¾¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥Ö¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÊÀþ¤È²ÖÊÁ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¤ò¥«¥Ã¥×¤«¤é¥µ¥¤¥É¥Ù¥ë¥È¤Þ¤ÇìÔÂô¤Ë¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÏÆó¤ÄÀÞ¤ê¤Î¥á¥Ã¥·¥å¤ò½Å¤Í¤Æ·Ú¤ä¤«¤ÊÈ´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥Ð¥¹¥È¤Ë¤Ï¥¹¥«¥é¥Ã¥×¤ÎÆ©¤±´¶¤¬Èþ¤·¤¤Ä¹¤á¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò»Ü¤·¤¿¡¢¾åÉÊ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê°ìËç¤Ç¤¹¡£
À¹¤ì¤ë¥Î¥ó¥ï¥¤¥ä¡¼¥Ö¥é¤Ï¡¢2024Ç¯²¼È¾´ü¡¢ËÜÅö¤ËÇä¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥àÂè2°Ì¡Ê¢¨PEACH JOHNÆâ ½¸·×´ü´Ö¡§2024Ç¯6·î1Æü¡Á10·î1Æü¡Ë¡£¥ï¥¤¥ä¡¼¤Ê¤·¤Ç¤â¶Ã¤¤Î¤¬¤Ã¤Ä¤êÀ¹¤ê¤ò³ð¤¨¤ë¿Íµ¤¥Ö¥é¤Ç¤¹¡£Ê¬¸ü¤¤²¼¸ü¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¡õ´ó¤»¾å¤²¤·¡¢¤¯¤Ã¤¤êÀ¹¤êÃ«´Ö¤ò¥á¥¤¥¯¡£¸÷Âô¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏÄ´¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê²ÖÊÁ¥ì¡¼¥¹¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬±Ç¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ë¥Ã¥Æ¥£¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¥ì¡¼¥¹¥Ö¥é¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡£ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¡¢¥Õ¥ë¡¼¥ÄÊÁ¤Î¥ì¡¼¥¹¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î»É¤·¤å¤¦¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤¿Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ð¥¹¥È¤Ë¤ÏÄ¹¤á¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò»Ü¤·¤Æ²Ú¤ä¤«¤µ¤È¥È¥ì¥ó¥É´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¿¨¤ì¤ë¤È¤Ò¤ó¤ä¤ê´¶¤¸¤ëÀÜ¿¨Îä´¶µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¡¢¥ì¡¼¥è¥óº®¥Ñ¥¤¥ëÀ¸ÃÏ¡£¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ë½À¤é¤«¤ÊÈ©¤¶¤ï¤ê¤ÇÍî¤Á´¶¤¬¤è¤¯¡¢²£¿¤Ó¤·¤Æ½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤â¥é¥¯¤Ç²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£
ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¡Ö¤ª²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿ À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥á¥¤¥¯¤â²Ä°¦¤¤¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ë¤·¤Û¤ó¤ÈÆ´¤ì¤Î½÷¤Î»Ò¡×¡Ö¤Þ¡¢¤Þ¤Ö¤·¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤Æ»Å»ö¤Ë¼ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö½÷»Ò¤«¤é¸«¤Æ¤â¥É¥¥É¥¡×¡Ö°ì½ÖÍç¤«¤È¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£