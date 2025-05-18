V3¤Î¿¹¤Ò¤«¤ë¤éÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¡¡Á´ÆüËÜÇ¯ÎðÊÌ¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó
¡¡¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê11·î¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ËÂåÉ½1¼¡Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜÇ¯ÎðÊÌÁª¼ê¸¢¤Ï18Æü¡¢Á°¶¶»Ô¤Î¥ä¥Þ¥È»ÔÌ±ÂÎ°é´ÛÁ°¶¶¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸Ä¿Í·è¾¡¤Î½÷»Ò¤Ç3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿¹¤Ò¤«¤ë¡ÊGATE¡Ë¤È2°Ì¤ÎÅÄÃæº»µ¨¡¢ÃË»Ò¤Ç½éÍ¥¾¡¤Î¾¾ËÜÍªÀ¸¡Ê¤È¤â¤Ë¶âÂô³Ø±¡Âç¥¯¡Ë¤È2°Ì¤ÎÀÖÀÐÂÙ²í¡ÊÀ±ÎÇ¥¯¡Ë¤¬Áª¹Í´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤ÆÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË½÷¤È¤â¤ËÂåÉ½¤ÏºÇÂç6¿Í¤Ç¡¢6·î¤ËºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡ÊÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¿¹¤ÏÍ½Áª¡¢56.110ÅÀ¤Î·è¾¡¤È¤â¤Ë¥È¥Ã¥×¤ÇÇÉ¸¯É¸½àÆÀÅÀ¤ò¥¯¥ê¥¢¡£¾¾ËÜ¤Ï·è¾¡¤Ç61.570ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤ÎÀ¾²¬Î´À®¡Ê¶áÂç¡Ë¤Ï6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£