ÅÏÊÕµ×¿®»á¡¡¿¤Ó¤ëÁª¼ê¤¬É¬¤º¡È¤¹¤ë¡É¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤½¤ì¤¬Åª³°¤ì¤Ê¥ä¥Ä¤Ï¸·¤·¤¤¡×
¡¡¸µÀ¾Éð´ÆÆÄ¡¢GM¤ÎÅÏÊÕµ×¿®»á¡Ê59¡Ë¤¬¡¢Âçµ×ÊÝÇî¸µ»á¡Ê58¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¥Ç¡¼¥ÖÂçµ×ÊÝ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¿¤Ó¤ëÁª¼ê¤¬É¬¤º¡È¤¹¤ë¡É¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
GM¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿¤Ó¤ëÁª¼ê¤Ë¤ÏÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡¡ÅÏÊÕ»á¤Ï¡Ö¿¤Ó¤ëÁª¼ê¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¼ÁÌä¤Ç¤¤ë»Ò¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤¤¥³¡¼¥Á¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁê¼ê¤¬µ¤¤Å¤¯¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç»ØÆ³¤¹¤ë¡£Áª¼ê¤«¤é¼ÁÌä¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ»á¤Ï¡Ö¤½¤Î¼ÁÌä¤¬Åª¤ò¼Í¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡£Åª³°¤ì¤Ê¥ä¥Ä¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡º£¤ÎÁª¼ê¤ÏYouTube¤Ê¤É¾ðÊó²áÂ¿¤Ç¡ÖÆ¬¤Ç¤Ã¤«¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡×¤È¤¤¤¦¡£YouTube¤Ç´Ñ¤¿¤³¤È¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¥³¡¼¥Á¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿»þ¡¢¡Ö²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÏÊÕ»á¤Ï¡ÖÍýÏÀ¤¬¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ÏÁª¼ê¸Ä¿Í¤Ç°ã¤¦¡×¤ÈÁª¼ê¤Ï¡È¼«Ê¬¡É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£