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https://www.jmir.org/2025/1/e64749
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https://www.tsukuba.ac.jp/journal/medicine-health/20250203140000.html
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(PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë)https://www.tsukuba.ac.jp/journal/pdf/p20250203140000.pdf
High-Protein And Fiber Diet Linked to Longer, Better Sleep, Study Finds : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/high-protein-and-fiber-diet-linked-to-longer-better-sleep-study-finds
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