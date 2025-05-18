¡ÖÀê¤¤»Õ¤Ï´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×Àê¤¤¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿²Ç¡£¡Ö¤³¤Î²È¤Ë¤Ï°¤¤µ¤¤¬¡×¢ª¡í´ñ¹Ô¤Î¿ô¡¹¡í¤Ë¡¢°ìÆ±Àä¶ç
ÉßÃÏÆâÆ±µï¤ÎÂ©»Ò¤ÎºÊA»Ò¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ï¤è¤¯°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï»ä1¿Í¤Ç2²ÈÄíÊ¬¤ÎÇã¤¤Êª¤äÍÑ»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏA»Ò¤µ¤ó¤¬Àê¤¤¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¡£
ÉßÃÏÆâÆ±µï
¤¹¤Ã¤«¤êÀê¤¤¤Ë·¹ÅÝ¤·¡¢Àê¤¤»Õ¤Î¸ÀÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿A»Ò¤µ¤ó¤â¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤È²ÈÂ²¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢°ÍÂ¸¾õÂÖ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Àê¤¤¼«ÂÎ¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¿»ö¤â¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¡¢¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§60Âå¡¦½÷À¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯2·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§º´ÅÄ¡¡ÀÅ
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§ÍõÂô¤æ¤¤Î
¸µOL¡£½Ð»º¤òµ¡¤Ë¡¢°éµÙ¼èÆÀ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー¤ÎÀ¸¤¿É¤µ¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¡¢ÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¤¤¤È¥é¥¤¥¿ー¤ËÅ¾¿È¡£°ÊÍèÎø°¦¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1000ËÜ°Ê¾å¼¹É®¤¹¤ë¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¡£Æü¡¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ä¥ê¥âー¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë´îÅÜ°¥³Ú¤ò¼èºà¡£µ»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£