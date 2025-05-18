ËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢¡ÈÈþÇØÃæ¡ÉÁ´³«¤ÎÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤Ã¤Æ¤³¤Î¤³¤È¡×¡ÖÇØ·Ê¤È¶èÊÌ¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ê23¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØVOCE¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÇØ·Ê¤È¶èÊÌ¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ÄÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëËÜÅÄ¿¿ô¥
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¡ÖVOCE¡×¤È¤À¤±¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇØÃæ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿Çò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÈþÇØÃæ¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤ì¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÅ·»È¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤ÈÇò²á¤®¤Æ¡¢ÇØ·Ê¤È¶èÊÌ¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤ä¤·¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤·åºÎï¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤Ã¤Æ¤³¤Î¤³¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÇØ·Ê¤È¶èÊÌ¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ÄÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëËÜÅÄ¿¿ô¥
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¡ÖVOCE¡×¤È¤À¤±¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇØÃæ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿Çò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÈþÇØÃæ¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤ì¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÅ·»È¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤ÈÇò²á¤®¤Æ¡¢ÇØ·Ê¤È¶èÊÌ¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤ä¤·¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤·åºÎï¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤Ã¤Æ¤³¤Î¤³¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£