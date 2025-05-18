¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥ª¥êÂÀÅÄ¤¬²¡¤·½Ð¤·»àµå¡¡À¾Éð¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÊ¤¤é¤º¡¡´ßÅÄ´ÆÆÄ¡ÖÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¡ÖÀ¾Éð£±¡Ý£³¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬²¡¤·½Ð¤·»àµå¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£¶å²ó£±»àËþÎÝ¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÎÂÀÅÄ¤¬¥¦¥£¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¤«¤é±¦¼êÉÕ¶á¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡ÖÄË¤Ã¡×¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¡¢¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£À¾Éð¥Ù¥ó¥Á¤Ï¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£È½Äê¤ÏÊ¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ï¥Þ¥Á¥ã¥É¤ÎÀ¾Àî¤Ø¤ÎÅêµå¤¬»àµå¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¿¤á¡¢´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤·¤¿¤¬È½Äê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ®½Å¤Ê¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÀÅÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¥Á¡¼¥àËÜÂÎ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç½êÂô»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ø¡£¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤ËÏÃ¤·¤¿¡£