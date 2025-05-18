µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¡ÅìµþD½é°ÂÂÇ¤¬3¥é¥ó¡Ö¼ª¤¬¥Ü¥ï¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤°¤é¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¼«Ê¬¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡½7ÃæÆü¡Ê2025Ç¯5·î18Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬18Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤ÇÂåÂÇµÕÅ¾3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¤À¤Ã¤¿¡£2»à¤«¤é¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¹ÃÈå¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï9ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦ËÙÅÄ¤ÎÂåÂÇ¤ËÅÐ¾ì¡£Áê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¾¾ÍÕ¤¬1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¡¢Äã¤á¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¤¹¤¯¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±¦¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡Ìµ²æÌ´Ãæ¤Ç¿¶¤êÈ´¤¤¤¿Çòµå¤¬°ì»þ¤ÏµÕÅ¾¤Î3¥é¥ó¤È¤Ê¤ë¤È¡Ö½éµå¤«¤é¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¿´¤¬¤±¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡£½éµå¶õ¿¶¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï12Æü¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¡£¡Ö7ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂ¨¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿13Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¤Ï5²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÇÌ¾»ÉÂå¤ï¤ê¤Î1¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤É2°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï13ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¡£14ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤¬ÂåÂÇ¤Ç¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÊü¤Ã¤¿½é°ÂÂÇ¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ö¼ª¤¬¤³¤¦¡¢¥Ü¥ï¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤°¤é¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÂÇ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê´î¤ó¤Ç¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£