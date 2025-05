5月18日 発表

「ニヤ」

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」における新キャラクター「ニヤ」を実装する。

百鬼夜行連合学院の陰陽部部長を務める天地ニヤがプレイアブルキャラクターとして実装される。メインストーリーにも度々登場していたキャラクターで、プレーヤーにあたる先生とも接していた人物だったが、ナグサに続いて百鬼夜行連合学院の生徒が追加となる。詳細は追って記載する。

【ブルアカらいぶ!みに♪】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.