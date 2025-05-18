ÌÚËÜ¿µÇ·²ð¡¡Éã¡¦À¾¾ë½¨¼ù¤µ¤ó¤ÎÊè»²¤êÊó¹ð¡¡±ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÊèÀÐ¤Ëº£¤Ç¤âÂô»³¤Î²Ö
¡¡2018Ç¯¤Ë63ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿²Î¼ê¡¦À¾¾ë½¨¼ù¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÌÚËÜ¿µÇ·²ð¡Ê21¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Éã¤ÎÊè»²¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡À¾¾ë¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¡¢5·î16Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆË¬¤ì¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¡¢¿µÇ·²ð¤é3¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¤é±ê¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢±ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÊèÀÐ¤Ë¡ÖÌÚËÜ²È¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é7Ç¯¡£¤À¤¬Ë¬¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤«¡¢¤ªÊè¤Ë¤ÏÂô»³¤Î²Ö¤¬¶¡¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÚËÜ¤Ï°ÊÁ°¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö°ã¤¦Æ»¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Çº£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¤«¡Ä¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö»÷¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ºÇ¶á¥Ñ¥Ñ¤Ë¡£»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÀ¾¾ë½¨¼ù¤µ¤ó¤¬²Î¾§¤·¤¿¡ÖÁö¤ìÀµÄ¾¼Ô¡×¤¬Î®¤ì¤¿¡£ËèÇ¯Ì¿Æü¤Ë¶á¤¤ÊüÁ÷Æü¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£