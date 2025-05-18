¡Ö¾×·â¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡Ä¡×¡¡³ÑÅÄÍµµ£¤ÎÂç¥¯¥é¥Ã¥·¥åÀ¸´Ô·à¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¼Â¶·²»À¼¡ÖµÕ¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×
F1¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥í¥Þ¡¼¥Ë¥ãGP
¡¡¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¡¦F1¤ÇÍ£°ì¤ÎÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤¬17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º£µ¨Âè7Àï¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥í¥Þ¡¼¥Ë¥ã¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¤ÎÍ½Áª¤ÇÂç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¥Þ¥·¥ó¤¬Ãè¤òÉñ¤¤¡¢ÂçÇË¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¶Ã¤¡£³¤³°¼Â¶·¤â¶²¤í¤·¤µ¤òÀ¸¡¹¤·¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾×·â¤Î¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤Î³«»ÏÁá¡¹¡¢³ÑÅÄ¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î±ïÀÐ¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤¿½Ö´Ö¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼º¤¤¡¢¥¹¥Ô¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¹âÂ®¤Ç¥³¡¼¥¹¥Ð¥ê¥¢¤Ë·ãÆÍ¤·Ãè¤ËÉâ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¾å²¼1²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤éÃÏÌÌ¤ËÍî²¼¤·¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¡£¤¿¤À¡¢³ÑÅÄ¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÃ¦½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤¿ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤ÎÊüÁ÷ÀÊ¤â¿ÌÙþ¡£¼Â¶·¤Ï¡Ö¥æ¥¦¥¡¦¥Ä¥Î¥À¤¬Âç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤À¡ª¡¡¤â¤ÎÀ¨¤¤¾×ÆÍ¤Ç¤¹¡ª¡¡¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¤È»×¤ï¤º¶«¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥·¥ó¤ò¥³¡¼¥¹³°¤«¤éÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡Ö¾å²¼µÕ¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡Wow¡×¤È°¢Á³¡£³ÑÅÄ¤¬¼«ÎÏ¤ÇÃ¦½Ð¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢²òÀâ¤Ï¡Ö¥Ð¥ê¥¢¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¾×·â¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¥¯¥ë¥Þ¤«¤é¼«ÎÏ¤Ç½Ð¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç»ö¸Î¤Ë¤Ï¸½¾ì¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±Î½¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡¢¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë¤é¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¥Þ¥·¥ó¤«¤éÌÜ·â¤·¤¿Â¾¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â¡ÖÈà¤ÏÂç¾æÉ×¡©¡×¤È°ìÍÍ¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¤¿¤Û¤É¡£Ìµ»ö¤¬¤ï¤«¤ê²¿¤è¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë