5月18日 発表

「ナグサ」

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」における新キャラクター「ナグサ」を実装する。

ナグサは百鬼夜行連合学院の百花繚乱紛争調停委員会に所属する人物。メインストーリーの百花繚乱編に登場し、こちらの主要キャラクターである勘解由小路ユカリ、桐生キキョウ、不破レンゲは実装されていたものの、彼女のみ実装が遅れる形になっていたが、今回ついに実装されることとなった。詳細は追って記載する。

【ブルアカらいぶ!みに♪】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.