¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡¢±ýÏ©¤ÏÉáÄÌ¼Ö¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ó£Å£Ã£Ï£Î£Ä¡×Í¥¾¡¤ÇÉüÏ©¤Ï¡Ö¥ß¥É¥ê¡×¤Î¡ÈµÈËÜ¿·´´Àþ¥É¥ê¡¼¥à¡É
¡¡µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤¬£±£¸Æü¡¢·ëÀ®£±£¶Ç¯°Ê¾å¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤¬¶¥¤¦¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ó£Å£Ã£Ï£Î£Ä¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÍ¥¾¡¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢¡ÈËÜµòÃÏ¡É¤Î¿¹¥ÎµÜ¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Åìµþ¤Ë¸þ¤«¤¦¿·´´Àþ¤ÏÉáÄÌ¼Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¢ºå¤ÎºÝ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤À¤Ã¤¿¡ÈµÈËÜ¥É¥ê¡¼¥à¡É¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÊú¤¨¤ÆÅÐ¾ì¡£Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤¬Ç®Îõ¤ÊÇï¼ê¤Ç³®Àû¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤¿¤«¤Î¤ê¤Ï¡ÖºòÈÕ¡¢£Ô£È£Å¡¡£Ó£Å£Ã£Ï£Î£Ä¤È¤¤¤¦Á´¹ñ¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Á°Ìë¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡ÖÊüÁ÷¥³¡¼¥É¤Î¤»¤¤¤ÇÈäÏª¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÃÏ²¼ÁêËÐ¡×¤Î¥Í¥¿¤ÇÂçºå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¤ÎÍ¥¾¡¡¢µ¼Ô²ñ¸«¡¢º©¿Æ²ñ¤ÈÂ³¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤é¶½Ê³¤¬³Ð¤á¤º¡¢¥Ü¥±¡¦¼þÊ¿º²¤â¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¦¤¿¤«¤Î¤ê¤â¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç°ì¿ç¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼þÊ¿º²¤Ï¡Ö°ìÌëÌÀ¤±¤è¤¦¤¬¡¢¤Þ¤ÀÌõÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ø¤ó¾õÂÖ¡×¤È¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤¿µ¤Ê¬¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÉÊÀîÈ¯¸áÁ°£¶»þ¤Î¿·´´Àþ¤Ç³®Àûµ¢ºå¡£¼ÖÆâ¤Ç¤â¤¿¤«¤Î¤ê¤Ï°ì¿ç¤â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢£²¿Í¤È¤â¤Û¤Ü¤Û¤Ü£Ì£É£Î£Å¤òÊÖ¿®¤¹¤ë¤À¤±¤Ë£²»þ´ÖÈ¾¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼þÊ¿º²¡ÖÅ·²¼¤ÎµÈËÜ¶½¶È¤µ¤ó¡£ËÜÆü¡¢Åìµþ¤«¤éµ¢¤ë¿·´´Àþ¤¬¡Ä¡×
¡¡¤¿¤«¤Î¤ê¡Ö¸À¤¦¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¡©¡×
¡¡¼þÊ¿º²¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤¬Çï¼ê¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢¤¿¤«¤Î¤ê¤Ï¡ÖÀµÄ¾¸À¤¦¤È¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ë¾è¤ê´·¤ì¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¡¢¥Û¥ó¥Þ¿²¤ì¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËºòÇ¯¤Î²¦¼Ô¡¦¥®¥ã¥í¥Ã¥×¤ÎÌÓÍøÂçÎ¼¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Î¤³¤È¤ò¥¤¥¤Ã¤Æ¡Ö¥ß¥É¥ê¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡Âçºå¤Ç¤â¡¢Åö½é¤Ï¿¹¥ÎµÜ¤Ç£³¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤ß¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÞ¤¤ç¡¢¤Ê¤ó¤Ð¡¦¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤Ç¤Î£³¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢·×£¶¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾Ã²½¡£Ìë¤Î¡Ö£Í£ò¡¥¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢ÆüÍË¡¦¸å£¸»þ£µ£´Ê¬¡ËÀ¸½Ð±é¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Åìµþ¤Ë¥È¥ó¥ÜÊÖ¤ê¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥È¥ó¥Ü¹Ô¤¡×¡Ê¼þÊ¿º²¡Ë¤È¤¤¤¦¹²¤¿¤À¤·¤µ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼Â´¶¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ìë¤«¤éºÆ¤ÓÅìµþ¤Ç£²Çñ¡£º£Ä«¤Ï£²¿Í¤È¤â¼«Âð¤ËÃåÂØ¤¨¤ò¼è¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤¿¡£¼þÊ¿º²¤ò¾è¤»¤¿¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤¬Áë¤ò³«¤±¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬ÄÌ¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤äÃÑ¤º¤«¤·¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÂçºå¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼«Âð¤Ç¤ÏºÊ¡¢£µºÐ¤Î¤Ò¤È¤êÂ©»Ò¤È£³¿Í¤Ç¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇÍ¥¾¡¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÂ©»Ò¤Ï¡¢Ì²¤¤ÌÜ¤ò¤³¤¹¤ê¤Ê¤¬¤éºòÌë£±£±»þ¤Þ¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤ò»ëÄ°¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£Æ°²èÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Ü¥¤¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡Ø¥Ñ¥Ñ¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¤¿¤«¤Î¤ê¤ÎºÊ¤Ï¡ÖÅÚÆü¤Ç¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾¯¤·¿´ÇÛ¤À¡£
¡¡ºòÌë¤Î¥Í¥¿£³ËÜ¤È¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»»þ¤Ë¼þÊ¿º²¤¬¸ý¤Ë¤·¤ÆÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤Æù¤Ï¸Ç¤¯¤Æ¤Þ¤º¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¡¢¤³¤ÎÆü¸á¸å£²»þ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤Ç»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¼þÊ¿º²¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤ä¡×¤Èµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¡¢ËÍ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¸Ç¤¯¤Æ¤Þ¤º¤¤Æù¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤ä¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡££±£¸Ç¯´Ö¡¢¸Ç¤¯¤Æ¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿Æù¤ò¡¢¤³¤³¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯Ä´Íý¤·¤Æ½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥À¥Ö¥ë¥ß¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ä¤È¤¤¤¦½Â¤¤´¶¤¸¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡È¸å¤Å¤±¡É´Ý½Ð¤·¤Î°ÕÌ£¤Å¤±¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ó£Å£Ã£Ï£Î£Ä¡×Í¥¾¡¤Ç¥³¥ó¥Ó¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó£²£²ÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡££±£¹Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡ÊÊ¿Æü¡¦Á°£±£±»þ£µ£°Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¤ò´Þ¤á¤¿£¹ÈÖÁÈ¡¢·×£³£±ÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£