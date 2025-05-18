¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´î¤Ó¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢¼Ú¶âÊÖºÑ¤Ç¼ó°ÌÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ø¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤éºÇ½ª³ÎÇ§¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¼þÅìÍ¤µþ¤âÉüµ¢Í½Äê
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡ß¡½1³ÚÅ·¡Ê18Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬±äÄ¹12²ó¤ÎËö¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£5¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢4·î14Æü°ÊÍè¤Î¾¡Î¨5³ä¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂç7¤Î¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤ò¾å¤²¡¢20Æü¤«¤é¤Ï3¡¦5º¹¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¼ó°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÅ¨ÃÏ¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¤Ç3Ï¢Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÃù¶â¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é°ÜÆ°Æü¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¼ó°Ì¤òÁö¤é¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´î¤Ó¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤«¤é¤Ï±¦ç¤¹ü¡Ê¤Ò¤³¤Ä¡Ë¹üÀÞ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¼þÅìÍ¤µþ¤â¹çÎ®Í½Äê¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éºÇ½ª³ÎÇ§¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£