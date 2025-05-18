Á´¾¡¤ÎÇìºùË²¤ËÅÚ¡Ö´°ÇÔ¤Ç¤¹¡×¥¹¥È¥ì¡¼¥Èµë¶â¤Ê¤é¤º
¡¡Á´¾¡¤ÎÅìÁ°Æ¬7ËçÌÜ¡¦ÇìºùË²¡Ê21¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤¬ÅìÁ°Æ¬10ËçÌÜ¡¦ÌÀÀ¸¡Ê29¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ1ÇÔ¤Ë¸åÂà¤·¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÌÀÀ¸¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢±¦¤òº¹¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÀÀ¸¤Î¶¯°ú¤Êº¸¾®¼êÅê¤²¡£ÅÚÉ¶¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢Êª¸À¤¤¤Ï¤Ä¤«¤º¡£²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇÅÚÉ¶¤«¤é²¼¤¬¤Ã¤¿¡£Åì»ÙÅÙÉô²°¡£ÇìºùË²¤Ï¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÇÅö¤¿¤ì¤Ê¤¯¤ÆÁê¼ê¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ß¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£´°ÇÔ¤Ç¤¹¡×¤È¿°¤ò¤«¤à¡£¾¡¤Æ¤Ð¾¡¤Á±Û¤·¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤É¤³¤«°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡£¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¡£
¡¡¤¤ç¤¦9ÆüÌÜ¤ÏÀ¾Á°Æ¬10ËçÌÜ¡¦ÀµÂå¤¬Áê¼ê¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤½¤ÎÆü¤Î°ìÈÖ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£