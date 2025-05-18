¿·¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¡¦¥ì¥ª14À¤ ½¢Ç¤½Ë¤¦¥ß¥µ»Ï¤Þ¤ë ¼«Ì±¡¦ËãÀ¸»á¤¬½ÐÀÊÍ½Äê
¡¡¿·¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¥ì¥ª14À¤¤Î½¢Ç¤¤ò½Ë¤¦¥ß¥µ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ß¥µ¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤é¤Î»Ñ¤â¡Ë
¡¡½¢Ç¤¤Î¥ß¥µ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸á¸å5»þ¤¹¤®¡¢¥Ð¥Á¥«¥ó¤Î¥µ¥ó¥Ô¥¨¥È¥í¹¾ì¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£150°Ê¾å¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ä¹ñºÝµ¡´Ø¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬»²²Ã¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä¤¬½ÐÀÊÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¥ì¥ª14À¤¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÄ¾ÀÜ¶¨µÄ¤Î¾ì¤Ë¥Ð¥Á¥«¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ß¥µ¤Î¸å¤Ë¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤é¤È²ñÃÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë