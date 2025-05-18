¡Ú¿´¤ÎSOS¡Û¡ÖÉÝ¤¤¡£´Ö°ã¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢²¥¤é¤ì¤ë¡©¡×¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥È¤Ç¶¯Ç÷À¾ã³²¤Ë¡Ä¶ì¤·¤ß¤òµß¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Î¡È¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡É¤È¤Ï¡Úºî¼Ô¤Î¼ÂÏÃ¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
2015Ç¯¤Ë¹ñÏ¢¤¬Äê¤á¤¿17¤ÎÌÜÉ¸¡ÖSDGs(»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸)¡×¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬À¤³¦Ãæ¤Ç³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢¡ÖÃ¯¤Ò¤È¤ê¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¡×¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹Ô¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢¶¯Ç÷À¾ã³²¤Ç¶ì¤·¤à¿Í¡¹¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
º£²ó¡¢¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÎÅ¹Ä¹¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¦¥â¥é¥Ï¥é¤Ç¶¯Ç÷À¾ã³²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢Ì¡²è²È¡¦¤æ¤á¤Î¤µ¤ó(@kuma_yumeno)¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¾Ò²ð¡£Ì¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿·Ð°Þ¤ä¡¢Æ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÆÉ¼Ô¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ä¶¯Ç÷À¾ã³²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ÂÂÎ¸³
¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î°û¿©Å¹¤Ç¡¢¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¤ÏÆü¡¹Å¹Ä¹¤«¤é¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¥â¥é¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÅÜÌÄ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡×¡Ö´Ö°ã¤¨¤¿¤é²¥¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¡¢¥ß¥¹¤ò¶²¤ì¤ë¤¢¤Þ¤ê¥É¥¢¥Î¥Ö¤Î³ÎÇ§¤ä¼êÀö¤¤¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢¶¯Ç÷À¾ã³²¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì»Ï¤á¤¿¡£¾É¾õ¤Ï¼¡Âè¤Ë°²½¤·¡¢¥Ð¥¤¥È¤ò¼¤á¤¿¤¢¤È¤â¡Ö¸°¤ÏÊÄ¤á¤¿¤«¡©¡×¡Ö²Ð¤ò¾Ã¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡¢²¿»þ´Ö¤â³ÎÇ§¤ËÈñ¤ä¤¹Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡È¤³¤ÎÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤ÇÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤±¤¿¡É¤È¤¤¤¦À¼¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ
Ì¡²è¤ÎÅê¹Æ¸å¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¡Ö¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤ÇÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¸½ºß¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï°é¤Ã¤¿²ÈÄí¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ä¡¢¸½ºß¤ÎÉ×¤È¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤â¸ø³«Ãæ¡£¡Ö¿§¤ó¤Ê²áµî¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤³¤¦¤·¤Æ²º¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Ã¯¤«¤Î¸ÀÍÕ¤äºîÉÊ¤¬¡È¿´¤ÎSOS¡É¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤â¡¢¤½¤ó¤Ê°ìºî¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤æ¤á¤Î¤µ¤ó(@kuma_yumeno)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£