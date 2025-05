東京ディズニーランドホテル内のレストラン「カンナ」

今回は、レストラン「カンナ」にて、2025年6月1日から提供される「瞬間燻製した鰻の蒲焼きと和牛サーロインのココットご飯 トリュフ香るバニュルスソースと鹿児島のごぼう茶」を紹介していきます☆

© Disney

価格:12,000円

提供期間:2025年6月1日〜7月31日

提供時間:ランチ

予約方法:ご利用日の3日前までに、電話にてお申し込み

提供店舗:東京ディズニーランドホテル「カンナ」

※事前予約が必要なメニューです

※プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)のお申し込み完了後に、本メニューをご予約ください

※1日の提供数に限りがあります

そんな「カンナ」では、こだわりの食材を炊き上げた数量限定のココットご飯を提供しています。

今回紹介するのは、2025年6月1日から期間限定で販売される「瞬間燻製した鰻の蒲焼きと和牛サーロインのココットご飯 トリュフ香るバニュルスソースと鹿児島のごぼう茶」

ココットに入ったご飯の上には、瞬間燻製した鰻の蒲焼きと和牛サーロインがぎっしりと敷き詰められています。

鰻と和牛が一度にいただける贅沢な一品!

また途中から、あられやゆず山椒などをトッピングしてアレンジすればまた違った味わいに◎

香り高い鹿児島のごぼう茶も一緒に提供されます。

2025年6月1日〜7月31日の期間だけ楽しめる特別なランチメニュー。

東京ディズニーランドホテル/カンナ「瞬間燻製した鰻の蒲焼きと和牛サーロインのココットご飯 トリュフ香るバニュルスソースと鹿児島のごぼう茶」の紹介でした☆

