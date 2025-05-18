¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡ÛÅìµþ¥Ù¥¤¡¦¥Þ¥¥·¼ç¾¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤¿¡×¶¯ÎÏFW¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¸åÈ¾2¥È¥é¥¤
¡¡¡þNTT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1Éô¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½à¡¹·è¾¡¡¡Åìµþ¥Ù¥¤20¡½15ÅìµþSG¡Ê2025Ç¯5·î18Æü¡¡ÅìÂçºå»Ô²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡ÊRS¡Ë3°Ì¤ÎÅìµþ¥Ù¥¤¤¬Æ±6°Ì¤ÎÅìµþSG¤ò20¡½15¤Ç²¼¤·¡¢4¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£25Æü¤Î½à·è¾¡¡ÊÅìµþ¡¦ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æ±2°Ì¤Îºë¶Ì¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Á°È¾¤ÏºÆ»°¥È¥é¥¤¥¾¡¼¥ó¤ËÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½øÈ×¤ÎPG¤Ë¤è¤ë3ÅÀ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿Åìµþ¥Ù¥¤¡£¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¤ËµÕÅ¾¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë·ù¤ÊÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢No¡¦8¥Þ¥¥·¼ç¾¤Ï¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë¤¤¤¡¢·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤Ë¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¾¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÂÎ¸½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿2¤Ä¤Î¥È¥é¥¤¤À¡£¤Þ¤º¤Ï8Ê¬¡¢Ãæ±û¥¹¥¯¥é¥à¤«¤é±¦Å¸³«¤Ç¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ò»Å³Ý¤±¡¢ºÇ¸å¤ÏWTBº¬ÄÍ¤¬¥¿¥Ã¥¯¥é¡¼3¿Í¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥È¥é¥¤¥¾¡¼¥ó¤Ø¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡£ºÆ¤Ó2ÅÀ¤òÄÉ¤¤³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿Æ±24Ê¬¤Ë¤Ï¡¢»Ä¤ê5¥á¡¼¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤Ç¥¿¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢FW¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼¤Ç¤¸¤ê¤¸¤ê¤ÈÇ÷¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎLO¥Ü¥¿¤¬¥é¥¤¥ó¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¥·¤Ï2¤Ä¤á¤Î¥È¥é¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖFW¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£1¤Ä¤ÎÉð´ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼è¤êÀÚ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¡ÖÅµ·¿Åª¤Ê¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¡¤ÁÊý¤Ï´ñÎï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¡¦¥ë¥Ç¥£¥±¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤âÍ×½ê¤Î¥×¥ì¡¼ÁªÂò¤ä¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¥ß¥¹¤Ë´é¤ò¤·¤«¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¾¡¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ç¤Ïºë¶Ì¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£RS¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ï1Ê¬¤±1ÇÔ¤È¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇÔ¤ì¤¿»î¹ç¤â¤ï¤º¤«2ÅÀº¹¤ÎÀÜÀï¤À¤Ã¤¿¡£2µ¨¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤Ø¡¢¤¢¤È2¤Ä¡£¼¡¤Ï1½µ´Ö¸å¤ÎÃáÉãµÜ¤Ç¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸ÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£