°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ë¡¡ÀÐÀî¡¦¼·Èø»Ô¤Î²¾Àß½»Âð¤Ê¤ÉË¬¤ì¡¢Éü¶½¾õ¶·¤ò»ë»¡
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤«¤éÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤ÎÉü¶½¾õ¶·¤ò»ë»¡¤¹¤ë¤¿¤áÀÐÀî¸©¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼·Èø»Ô¤Î½¸²ñ½ê¤Ç¤Ï¡¢²¾Àß½»Âð¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÈïºÒ¼Ô¤¬·ò¹¯°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦ÂÎÁà¤ò¸«³Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÏÂÁÒ²¹Àô¤ªº×¤ê²ñ´Û¡×¤Ç¤Ï¡¢ÈïºÒ¤·¤¿²¹ÀôÎ¹´Û¤äÃÏ°è¤Îº×¤òÉü¶½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÇ½ÅÐË¬Ìä¤ÏµîÇ¯9·î¤Ë¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ë¹ë±«ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¡¢¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¹¤Ï¡¢¿ÌÅÙ7¤ÎÍÉ¤ì¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿»Ö²ìÄ®¤òË¬¤Í¡¢²¾ÀßÅ¹ÊÞ¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë°û¿©Å¹¤äºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¼õÉÕ¥»¥ó¥¿¡¼¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£