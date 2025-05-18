ÄÔ´õÈþ¤Î17ºÐÌ¼¡¦´õ¶õ¡¢¸ª½Ð¤·¥È¥Ã¥×¥¹¡ß¥á¥¬¥Í»Ñ¡ÖÄÁ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¡¡Ìë¤Î³¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤ÈÇÐÍ¥¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¢´õ¶õ¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤¬2025Ç¯5·î14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ì¥¢¤Ê¥á¥¬¥Í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥á¥¬¥ÍÄÁ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
´õ¶õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥á¥¬¥ÍÄÁ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¤¡¢¹õ¤Ö¤Á¥á¥¬¥Í¤Ë¸ª¸«¤»¥³¡¼¥Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò5ËçÅê¹Æ¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò¤¢¤ï¤»¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¸ª½Ð¤·¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¡£Ìë¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¡£