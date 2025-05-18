JRÀ¾¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¯¤í¤·¤ª¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¤ò7/5¡Á¸ÂÄê±¿¹Ô¡ª ±¿¹Ô½éÆü¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤¤ëÆüµ¢¤ê¥Ä¥¢¡¼¤ò5/19ÈÎÇä³«»Ï
JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢ÆÃµÞ¡Ö¤¯¤í¤·¤ª¡×¤Î±¿¹Ô³«»Ï¤«¤é60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢7·î5Æü¤«¤éµÇ°¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£1989Ç¯¤Ë±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¯¤í¤·¤ª¡×¹æ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î±¿¹Ô¡£½éÊØ¤ÏÃÄÂÎÂß¤·ÀÚ¤ê¤ÎµÇ°¥Ä¥¢¡¼Îó¼Ö¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
287·Ï¼ÖÎ¾¤ò381·Ï¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°
¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆÃµÞ¡Ö¤¯¤í¤·¤ª¡×¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë287·Ï6Î¾ÊÔÀ®¤Î¤¦¤Á1¹æ¼Ö¤È6¹æ¼Ö¡£1989Ç¯¤Ë±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î381·Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¯¤í¤·¤ª¡×¹æ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿¹Ô´ü´Ö¤Ï7·î5Æü¡ÁÍèÇ¯¤Î2·î28Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¡£¿·Âçºå±Ø¡Á¿·µÜ±Ø´Ö¤ò±¿¹Ô¡£60¼þÇ¯¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤ò·Ç½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃµÞ¡Ö¤¯¤í¤·¤ª¡×¤ÎÎò»Ë
1965Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°±Ø¡ÁÅ·²¦»û±Ø´Ö¤Ç±¿¹Ô¤ò³«»Ï¡£1978Ç¯¡¢µªÀªËÜÀþ¤¬¿·µÜ±Ø¤Þ¤ÇÅÅ²½¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢Å·²¦»û±Ø¡Á¿·µÜ±Ø´Ö¤Ç¤Î±¿¹Ô¤È¤Ê¤ê¡¢µÞ¥«¡¼¥Ö¤ËÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¤¿¶¤ê»Ò¼°ÆÃµÞÅÅ¼Ö¤Î381·Ï¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1989Ç¯¤Ë¤Ï381·Ï¤ò²þÂ¤¤·¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¯¤í¤·¤ª¡×¤Î±¿Å¾¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢1996Ç¯¤Ë¤Ï283·Ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¯¤í¤·¤ª¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¢¥í¡¼¡×¤Î±¿¹Ô¤ò³«»Ï¡£1998Ç¯¤Ë¤Ï381·ÏÅÅ¼Ö¤Î³°Áõ¤ò283·Ï¤Î¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¹ñÅ´¿§¡Êº£²ó¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇÉü³è¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¯¤í¤·¤ª¡×¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢2012Ç¯°Ê¹ß¡¢¡Ö¤¯¤í¤·¤ª¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¯¤í¤·¤ª¡×¡Ö¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¢¥í¡¼¡×¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¤¯¤í¤·¤ª¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é±¿¹Ô¤ÏÃÄÂÎÂßÀÚÎó¼Ö¤È¤·¤ÆÆüµ¢¤ê¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü
¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¤Î½é±¿¹Ô¤Ï¡¢ÃÄÂÎÂßÀÚÎó¼Ö¤È¤·¡¢Æüµ¢¤ê¥Ä¥¢¡¼¡Ö¤¯¤í¤·¤ª60¼þÇ¯µÇ°¹æ¤Ç¹Ô¤¯ÇòÉÍ¤Ø¤ÎÎ¹¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¡£ÄÌ¾ï¥ë¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ê¡¢±ýÏ©¤Ï¿À¸Í±Ø¡ÁÇòÉÍ±Ø¡¢ÉüÏ©¤ÏÇòÉÍ±Ø¡ÁÅ·²¦»û±Ø¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃµÞ¤¯¤í¤·¤ª60¼þÇ¯µÇ°¤ÎÊÛÅö¤ä¥Ä¥¢¡¼¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¥é¥Ð¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢²û¤«¤·¤Î¹Å·ô¤òºÆ¸½¤·¤¿µÇ°¾è¼Ö¾Ú¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Îó¼ÖÆâ¤Ç¤ÏÆÃµÞ¤¯¤í¤·¤ª¥Ä¥¢¡¼¥°¥Ã¥º¤äµªÀªËÜÀþ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÅ´Æ»¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¥²¡¼¥àÂç²ñ¤ò¼Â»Ü¡£³Æ¹æ¼Ö1°Ì¤ÎÊý¤ËÆÃµÞ¤¯¤í¤·¤ª60¼þÇ¯µÇ°¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÎÈ¯Çä³«»Ï5·î19Æü¤Î13:00¡Á¡£
JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÆÃµÞ¡Ö¤¯¤í¤·¤ª¡×±¿Å¾³«»Ï60¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Â³Êó¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ê²èÁü¡§JRÀ¾ÆüËÜ¡Ë
¡ÊÎ¹¹Ô¤ä´Ñ¸÷¤Î¾ðÊó¤ä¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ¡Ë