¥Ð¥Ë¥é¤Î¹á¤ê¡ß¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¡£¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤Î¥­¥Ã¥º¥³¥¹¥á¤¬ÅÐ¾ì

粧美堂は4月24日、サンリオのキャラクター「シナモロール」デザインのキッズ向けコスメシリーズを発売しました。

■色付リップやマニキュアなど全6商品

同シリーズは、お湯やせっけんで簡単に落とせる処方や、ほんのり甘いバニラの香り、ふんわりやさしいパステルカラーのデザインが特徴の全6種類の展開となっています。

「キラキラメイクアップセット」(1,628円)は、水性マニキュア(2色)、リップスティック、リップグロス、アイシャドウパレット、ホログラムシールを詰め合わせています。

「メイクパレットセット」(2,530円)は、アイシャドウ(9色)、チーク(2色)、リップグロス(6色)、アクセサリー(8個)、アイシャドウチップ、リップブラシのセットです。

そのほかには、「色付リップクリーム」(858円)、「ストーン付リップグロス」(748円)、「チークカラー」(748円)、「はがせるマニキュア3本セット」(1,210円)も販売しています。

■商品概要

商品名:キラキラメイクアップセット

価格:1,628円

商品名:メイクパレットセット

価格:2,530円

商品名:色付リップクリーム

価格:858円

商品名:ストーン付リップグロス

価格:748円

商品名:チークカラー

価格:748円

商品名:はがせるマニキュア3本セット

価格:1,210円

取扱い:全国のバラエティストア、ディスカウントストア、ドラッグストア、粧美堂ONLINE STORE(https://www.sho-bionlinestore.jp)

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656155

(フォルサ)