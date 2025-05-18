5¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡ªWindows 10¥µ¥Ý¡¼¥È½ªÎ»¤Ø¤ÎÆ»Äø¡¢PC»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤òÄ´¤Ù¤¿
¡¡2025Ç¯10·î14Æü¤ÎWindows 10¥µ¥Ý¡¼¥È½ªÎ»¡ÊWin10 EOS¡Ë¤Þ¤Ç5¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£5Ç¯Á°¤Î19Ç¯¤È20Ç¯¤Ï¡¢Win7 EOS¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËPC¤Î½Ð²ÙÂæ¿ô¤ÏÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Win10¤«¤éWin11¤ØÌµ½þ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï²ÄÇ½¤À¡£¤·¤«¤·¡¢PC¤¬¥·¥¹¥Æ¥àÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¾å¡¢¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ë¤ò¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤º¡¢»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢18Ç¯°Ê¹ß¤Î½Ð²ÙÆ°¸þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ò¤ß¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢PC¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¾õ¶·¤äÊ¿¶ÑÃ±²Á¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ß¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÅÅ»Ò¾ðÊóµ»½Ñ»º¶È¶¨²ñ¡ÊJEITA¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Ç¯¤ÎPC½Ð²ÙÂæ¿ô¤Ï762ËüÂæ¤ËÃ£¤·¤¿¡£Á°Ç¯¤«¤é100ËüÂæ¶á¤¯ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢Ë¡¿Í»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Win10 EOS¤ËÈ÷¤¨¤¿¥ê¥×¥ì¡¼¥¹¼ûÍ×¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸Ä¿Í»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢10·î14Æü¤ÎWin10 EOS¤Î¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤ÇÇã¤¤ÂØ¤¨¼ûÍ×¤¬Â³¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á25Ç¯¤Î½Ð²ÙÂæ¿ô¤Ï¡¢24Ç¯¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤ËÃ£¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Win7 EOS¤ò¹µ¤¨¤¿19Ç¯¤Ï974ËüÂæ¡¢20Ç¯¤â1046ËüÂæ¤È¹â¤¤¿å½à¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë20Ç¯¤Ï¡¢Win7 EOS¸å¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¡¦¼ø¶È¤¬°ìµ¤¤ËÉáµÚ¤·¡¢¼ûÍ×¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ½Ð²Ù¤¬¾å¿¶¤ì¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤ËÆâ³ÕÉÜ¤Î¾ÃÈñÆ°¸þÄ´ºº¤ò»²¹Í¤Ë¡¢PC¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¾õ¶·¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¾õ¶·¤ÏÁíÀ¤ÂÓ¤Î¿ôÃÍ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡18¡Á25Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¸Î¾ã¡×¤¬4¡Á6³ä¤È¹â¤¤ÈæÎ¨¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢20Ç¯¤Ï¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤¬43.1¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏWin7 EOS¤Ë¤è¤êÇã¤¤ÂØ¤¨¼ûÍ×¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎWin10 EOS¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£26Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÇã¤¤ÂØ¤¨¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢PC¤ÎÊ¿¶Ñ»ÈÍÑÇ¯¿ô¤Ï6¡Á7Ç¯¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸·×¤¹¤ë¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÍÑ¤¤¡¢PC¤ò¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤È¥Î¡¼¥È¤ËÊ¬¤±¤ÆÊ¿¶ÑÃ±²Á¤ò»»½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤ÎÊ¿¶ÑÃ±²Á¤Ï¡¢18Ç¯¤Ë11Ëü1100±ß¡£Ç¯¡¹¾å¾º¤·¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï14Ëü9100±ß¤ËÃ£¤·¤¿¡£6Ç¯¤Ç¼Â¤Ë34.2¡ó¤â¾å¾º¤·¤¿·×»»¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥Î¡¼¥È¤âÆ±ÍÍ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢18Ç¯¤Î9Ëü8000±ß¤«¤é24Ç¯¤Ë¤Ï12Ëü1700±ß¡£¤³¤Á¤é¤â6Ç¯¤Ç24.2¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ê¿¶ÑÃ±²Á¤Î¾å¾º¤Ï¡¢°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ÎÊÑÆ°¡Ê±ß°Â¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢PC¥á¡¼¥«¡¼¤ÏAIÂÐ±þ¤ÎPC¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¶ÑÃ±²Á¾å¾º¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËWindows¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¤Ë¤ª¤±¤ëAI PC¤ÎÈÎÇäÈæÎ¨¤Ï¡¢25Ç¯5·î¤Ï16.0¡ó¤È½ù¡¹¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡25Ç¯10·î¤ÎWin10 EOS¤Þ¤Ç¡¢PC¼ûÍ×¤ÈÊ¿¶ÑÃ±²Á¤Î¾å¾º¤ÏÂ³¤¯¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸½¾õ¤Ï´ØÀÇ¤ÎÆ°¸þ¤âÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¡£EOS¸å¤Î¼ûÍ×¤Ï¡¢È¿Æ°¸º¤Ë¤è¤ëÁ°Ç¯³ä¤ì¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊBCNÁí¸¦¡¦¿¹±ÑÆó¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Win10¤«¤éWin11¤ØÌµ½þ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï²ÄÇ½¤À¡£¤·¤«¤·¡¢PC¤¬¥·¥¹¥Æ¥àÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¾å¡¢¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ë¤ò¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤º¡¢»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡üPC¤Î½Ð²ÙÂæ¿ô¤ÎÁ«°Ü
¡¡ÅÅ»Ò¾ðÊóµ»½Ñ»º¶È¶¨²ñ¡ÊJEITA¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Ç¯¤ÎPC½Ð²ÙÂæ¿ô¤Ï762ËüÂæ¤ËÃ£¤·¤¿¡£Á°Ç¯¤«¤é100ËüÂæ¶á¤¯ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢Ë¡¿Í»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Win10 EOS¤ËÈ÷¤¨¤¿¥ê¥×¥ì¡¼¥¹¼ûÍ×¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸Ä¿Í»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢10·î14Æü¤ÎWin10 EOS¤Î¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤ÇÇã¤¤ÂØ¤¨¼ûÍ×¤¬Â³¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á25Ç¯¤Î½Ð²ÙÂæ¿ô¤Ï¡¢24Ç¯¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤ËÃ£¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Win7 EOS¤ò¹µ¤¨¤¿19Ç¯¤Ï974ËüÂæ¡¢20Ç¯¤â1046ËüÂæ¤È¹â¤¤¿å½à¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë20Ç¯¤Ï¡¢Win7 EOS¸å¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¡¦¼ø¶È¤¬°ìµ¤¤ËÉáµÚ¤·¡¢¼ûÍ×¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ½Ð²Ù¤¬¾å¿¶¤ì¤·¤¿¡£
¡üPC¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¾õ¶·¤Ï¡©
¡¡¼¡¤ËÆâ³ÕÉÜ¤Î¾ÃÈñÆ°¸þÄ´ºº¤ò»²¹Í¤Ë¡¢PC¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¾õ¶·¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¾õ¶·¤ÏÁíÀ¤ÂÓ¤Î¿ôÃÍ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡18¡Á25Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¸Î¾ã¡×¤¬4¡Á6³ä¤È¹â¤¤ÈæÎ¨¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢20Ç¯¤Ï¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤¬43.1¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏWin7 EOS¤Ë¤è¤êÇã¤¤ÂØ¤¨¼ûÍ×¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎWin10 EOS¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£26Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÇã¤¤ÂØ¤¨¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢PC¤ÎÊ¿¶Ñ»ÈÍÑÇ¯¿ô¤Ï6¡Á7Ç¯¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£
¡üPC¤ÎÊ¿¶ÑÃ±²Á¤Î¿ä°Ü
¡¡ºÇ¸å¤Ë²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸·×¤¹¤ë¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÍÑ¤¤¡¢PC¤ò¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤È¥Î¡¼¥È¤ËÊ¬¤±¤ÆÊ¿¶ÑÃ±²Á¤ò»»½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤ÎÊ¿¶ÑÃ±²Á¤Ï¡¢18Ç¯¤Ë11Ëü1100±ß¡£Ç¯¡¹¾å¾º¤·¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï14Ëü9100±ß¤ËÃ£¤·¤¿¡£6Ç¯¤Ç¼Â¤Ë34.2¡ó¤â¾å¾º¤·¤¿·×»»¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥Î¡¼¥È¤âÆ±ÍÍ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢18Ç¯¤Î9Ëü8000±ß¤«¤é24Ç¯¤Ë¤Ï12Ëü1700±ß¡£¤³¤Á¤é¤â6Ç¯¤Ç24.2¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ê¿¶ÑÃ±²Á¤Î¾å¾º¤Ï¡¢°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ÎÊÑÆ°¡Ê±ß°Â¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢PC¥á¡¼¥«¡¼¤ÏAIÂÐ±þ¤ÎPC¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¶ÑÃ±²Á¾å¾º¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËWindows¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¤Ë¤ª¤±¤ëAI PC¤ÎÈÎÇäÈæÎ¨¤Ï¡¢25Ç¯5·î¤Ï16.0¡ó¤È½ù¡¹¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡25Ç¯10·î¤ÎWin10 EOS¤Þ¤Ç¡¢PC¼ûÍ×¤ÈÊ¿¶ÑÃ±²Á¤Î¾å¾º¤ÏÂ³¤¯¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸½¾õ¤Ï´ØÀÇ¤ÎÆ°¸þ¤âÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¡£EOS¸å¤Î¼ûÍ×¤Ï¡¢È¿Æ°¸º¤Ë¤è¤ëÁ°Ç¯³ä¤ì¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊBCNÁí¸¦¡¦¿¹±ÑÆó¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£