¿À¸Í¤ÇÅÅ¼Ö¤ò¾è¤ê´Ö°ã¤¨¤¿Ãæ¹ñ¿Í½÷À¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë´¶·ã¡á¥Í¥Ã¥È¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÎÉ¤¤¿Í¤Ê¤Î¡ÊÎÞ¡Ë¡×
Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡¦¾®¹È½ñ¡ÊRED¡Ë¤Ë13Æü¡¢¡Ö´ØÀ¾¿Í¤ÏÍ¥¤·¤¤¡ÊÎÞ¡Ë¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Î½÷À¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿À¸Í¤«¤éµþÅÔ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤¤¤¿ÃæÇ¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÅÅ¼Ö¤ò¾è¤ê´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¡£½÷À¤¬¼«Ê¬¤ÎÀÚÉä¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇµþÅÔ¤Þ¤Ç¤Î·ÐÏ©¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²èÌÌ¤ò½÷À¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½÷À¤Ï¡ÖµþÅÔ¤Þ¤Ç¤Ï1100±ßÍ¾¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó»ä¤¬Çã¤Ã¤¿ÀÚÉä¤Î¶â³Û¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Èà¤¬ºâÉÛ¤«¤é600±ß¤ò½Ð¤·¤Æ»ä¤Ë¤¯¤ì¤¿¡£¸å¤ÇÀº»»¤¹¤ë»þ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤Þ¤êÄÌ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿´¤ÏËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ïº£Ç¯2·î¤Î¤³¤È¤À¤È¤¤¤¤¡¢½÷À¤Ï¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë´¶·ã¤·¡¢5·î¤Ë¤âºÆ¤Ó´ØÀ¾¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÎÉ¤¤¿Í¤Ê¤Î¡ÊÎÞ¡Ë¡×¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¿Í¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¥×¥é¥¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤À¤Í¡×¡ÖÄ¹ºê¡¢ÏÂ²Î»³¡¢²Æì¤È¤«¡¢Â¾¤Î¾ì½ê¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤è¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿ÆÀÚ¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¡£»ä¤âÂçºå¤«¤éµþÅÔ¤Ë¹Ô¤¯ÅÅ¼Ö¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤ÆÆüËÜ¿Í¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¥Û¡¼¥à¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£·ë¹½µ÷Î¥¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö»ä¤âÂçºå¤ÎÃÏ²¼Å´¤ÇÆ»¤òÊ¹¤¤¤¿¤é°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£º£Ç¯2·î¤Î¤³¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÂÎ¸³¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ÖµþÅÔ¤«¤éÆÃµÞ¤Ë¾è¤Ã¤¿»þ¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤òÃÖ¤¯¤Î¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¡£´¶Æ°¤·¤¿¡×¡Ö°ìÈÖÍ¥¤·¤¤¸½ÃÏ¤Î¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿À¸Í¤À¤Ã¤¿¡£1Æü¤Ë²¿¿Í¤â¡£ËÜÅö¤Ë¿´¤¬²¹¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÆàÎÉ¤ÇÃÏ¿Þ¤È³ÊÆ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¡Ø¤É¤Á¤é¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÌÜÅªÃÏ¤Ï¤ª¤¸¤µ¤ó¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÊÌ¤Î¿Í¤Ë¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿ÆÀÚ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂç¤¤¤¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò2¸Ä»ý¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÂçºå¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢ÃÏ²¼Å´¤¬³¬ÃÊ¤À¤é¤±¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»ä¤è¤êÇØ¤ÎÄã¤¤½÷À¤¬¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë