´Ú¹ñ¥Ï¥ó¡¦¥¬¥ó¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò²òÀâ¡¡Ê¡²¬¡¢ËÝÌõ¼Ô¡ÖÀ¸¡¹¤·¤¯ÉÁ¼Ì¡×
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þºî²È¥Ï¥ó¡¦¥¬¥ó¡Ê´Ú¹¾¡Ë¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¡Ö¾¯Ç¯¤¬Íè¤ë¡×¤òËÝÌõ¤·¤¿°æ¼ê½Óºî¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤¬18Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤ÎÊ¡²¬¥¢¥¸¥¢Èþ½Ñ´Û¤Ç¹Ö±é¤·¤¿¡£Æ±ºîÉÊ¤ò¡ÖÀ¨»´¤Ê¸½¾ì¤òÀ¸¡¹¤·¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£´Ú¹ñÊ¸³Ø¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¯Ç¯¤¬Íè¤ë¡×¤Ï¡¢Ì±¼ç²½¤òµá¤á¤ë»ÔÌ±¤é¤¬·³¤ËµÔ»¦¤µ¤ì¤¿1980Ç¯¤Î¡Ö¸÷½£»ö·ï¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£
¡¡¹Ö±é¤Ë¤ÏÄ°½°Ìó200¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£79Ç¯¤ÎËÑÀµô¦ÂçÅýÎÎ°Å»¦¤ä¡¢48Ç¯¤ËºÑ½£ÅçÅçÌ±¤¬µÔ»¦¤µ¤ì¤¿¡Ö4.3»ö·ï¡×¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤Î¶á¸½Âå»Ë¤âÀâÌÀ¡£°æ¼ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈá·à¤¬Ìµ¿ô¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÄ«Á¯È¾Åç¤Ç¡¢º¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤Ë¡¢¶¯¤¯¿´¤ò°ú¤«¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£