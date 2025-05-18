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Towering Intellects? Sizing up the relationship between height and academic success - ScienceDirect
Taller students tend to perform slightly better in school, new research finds
https://www.psypost.org/taller-students-tend-to-perform-slightly-better-in-school-new-research-finds/
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